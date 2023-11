Le centre de santé de référence de Kanel a réceptionné, ce week-end, un important lot de matériel médical offert par le mouvement Kanel Yaaru Yessu. La cérémonie de remise, qui s’est tenue dans l’enceinte de la structure de santé, en présence du médecin-chef de district adjoint, a été une occasion pour le président du mouvement, Adama Njim, de réitérer sa volonté de relever, avec l’appui des partenaires, le plateau médical du district.

La santé est une priorité absolue pour le mouvement Kanel Yaaru Yessu, c’est ce que son président Adama Njim s’évertue à démontrer à travers les importantes actions réalisées dans ledit secteur. Pour cette fois, c’est un consistant lot de matériel médical composé de médicaments, de blouses, de thermoflashs, de matériel de bureau, entre autres, qui a été remis au centre de santé de référence de Kanel. Ces dons, qui ont été collectés en France par El Hadj Kane, la cheville ouvrière du mouvement, seront mis à la disposition du comité de développement sanitaire (CDS) à destination prioritaire des couches défavorisées.

‘’Nous remercions vivement le mouvement Kanel Yaaru Yessu pour cet important don qui nous sera d’un grand apport, relève Bouna Diagne, président du CDS. Nous sommes très heureux de cet acte noble, car nous n’oublions pas que récemment, ce même mouvement a offert une ambulance au centre de santé de Kanel. Ces médicaments et ce matériel médical que nous avons sous les yeux traduisent la volonté des membres de ce mouvement de voler au secours des populations. Cet acte est d’autant plus noble qu’il n’est pas à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui ne l’ont jamais fait. Alors, si Kanel Yaaru Yessu le réalise, il mérite d’être félicité et encouragé’’, témoigne-t-il.

Les populations du département de Kanel sont confrontées à de sempiternels problèmes d’accès à des soins de qualité. Les structures sanitaires manquant quasiment de tout sont toujours dans l’obligation de référer les malades vers Ourossogui, Matam ou Agnam, des trajets distants d’au moins 150 km.

Ainsi, ces dons devront soulager le personnel médical dans la prise en charge des patients.

Pour le médecin-chef adjoint du district, Dr Maguette Fall, la quantité et la qualité du matériel médical réceptionné sont de haute facture. ‘’C’est un lot important de matériel. On fera le tri pour évaluer leur valeur intrinsèque. Mais, à première vue, on remarque qu’il y a des médicaments qui peuvent être utiles pour la communauté. Il y a aussi des documents administratifs qui peuvent servir, un lot de blouses qui peuvent servir ultérieurement lorsque le bloc sera fonctionnel. On fera le tri, on prendra ce qui nous est nécessaire et nous donnerons le reste aux structures de santé de référence’’, a fait savoir le médecin-chef adjoint.

Selon les donateurs, le matériel médical ne sera pas uniquement destiné au centre de santé de Kanel. Des lots seront envoyés vers les hôpitaux ou les postes de santé de la région, selon leurs besoins. ‘’Nous ne garderons pas le matériel et les médicaments que nous ne pourrons pas utiliser ici alors que d’autres structures en ont besoin’’, avait précisé le président du comité de développement sanitaire.

Le président du mouvement Kanel Yaaru Yessu, Adama Njim, qui a accompagné le don de Dakar à Kanel, ne s’est pas ménagé pour apporter la pierre de son mouvement à l’édifice du bien-être des populations. C’est en 2017 qu’un pacte tacite d’assistance a été signé entre son mouvement et les Kanelois. ‘’Nous sommes là au nom de Kanel Yaaru Yessu, un mouvement qui a été créé le 16 novembre 2017. A chaque fois, nous essayons d’apporter des dons avec les maigres moyens dont nous disposons pour accompagner le district de santé de Kanel. Comme vous avez pu le constater, c’est du matériel en rapport avec le bloc opératoire que nous avons apporté, parce que nous sommes en train de tout faire pour que le bloc soit opérationnel. C’est le lieu de remercier chaleureusement le grand frère El Hadj Kane qui devait être avec la délégation, mais malheureusement, pour des contraintes professionnelles, il n’a pas pu se présenter ici. Mais il ne s’est pas ménagé pour collecter les lots en France et les convoyer ici au Sénégal’’, souligne le président Adama Njim.

Le défi du bloc opératoire

Dans tout le département de Kanel, il n’y a pas de bloc opératoire. Les populations sont dans l’obligation de se rendre soit à Ourossogui soit à Matam. Pour celles qui viennent des zones rurales, c’est la croix et la bannière, d’où les nombreux cas de décès de femmes enceintes enregistrés dans le district. Les populations avaient tenu un mouvement d’humeur pour exiger l’ouverture du bloc, en vain.

‘’Nos femmes enceintes sont terrorisées au moment de passer à la salle d’accouchement, parce qu’elles savent qu’à la moindre complication, la solution serait de les évacuer avec tout le risque que cela comporte’’, témoigne une matrone.

Au-delà de ce bloc opératoire qui n’est pas opérationnel, les patients du département de Kanel ne peuvent pas avoir accès au service de radiologie, à cause d’un appareil défectueux. Le président du comité de développement sanitaire, Bouna Diagne, conscient du caractère vital de cet appareil, lance un cri du cœur aux bonnes volontés du département et de la région. ‘’Le district de Kanel ne dispose pas d’une radiographie numérique, alors que tout le monde connait l’importance de cet appareil dans la prise en charge d’un accidenté. Le centre de santé doit avoir une radiographie, c’est un impératif ! Nous avons exprimé cette doléance et nous allons continuer à l’exprimer. C’est un appareil qui coûte 28 millions. C’est un peu coûteux, mais si les bonnes volontés conjuguent leurs efforts, on pourrait l’obtenir au grand bénéfice des populations de Kanel’’, plaide Bouna.

Djibril Ba