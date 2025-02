D'après la Direction régionale du développement rural (DRDR), à la date du 6 février 2025, le cumul des collectes est de 14 993 t d’arachide, correspondant à un montant de plus de 4,572 milliards de francs CFA payés aux producteurs. Le stock dans les points de collecte se stabilise à 338 t.

Le directeur régional du Développement rural de Kaolack, Samba Gaye, annonce qu’en ce qui concerne l'huilerie, les collectes de cette semaine, qui se sont achevées ce samedi 8 février, sont en baisse de 536 t par rapport à la semaine précédente. Le nombre de points de collecte fonctionnels est passé de 50 à 12. Cela s’explique, selon M. Gaye, par la baisse des stocks au niveau des producteurs.

Concernant les semences, il renseigne qu'à la date du 6 février 2025, ’’le cumul total à tous les niveaux est de 7 266,70 t, correspondant à un montant de 2,4 milliards payés aux producteurs. Il est important de mentionner que, globalement, la somme injectée dans la production de l’arachide pour l'huilerie et les semences s’élève à 6,97 milliards de francs CFA en 63 jours de campagne’’.

Évoquant les contraintes, Samba Gaye estime que le nombre de points de collecte fonctionnels est de 12 sur les 121 répertoriés, soit moins de 10 % des points de collecte agréés. Là aussi, notre interlocuteur trouve des explications. À son avis, les stocks étant en baisse au niveau des producteurs, le résultat ne saurait être autre que celui mentionné. Sans omettre le fait que la rétention des stocks de certains producteurs, qui attendent que le prix du marché s’élève, s’y rajoute.

D'autres paramètres relevés pouvant justifier le faible nombre de points de collecte incluent les longs délais de paiement des opérateurs privés stockeurs (OPS) au niveau de la Sonacos, le manque de financement et le niveau d’abattement élevé.

En résumé, ce qu’il y a lieu de comprendre, selon M. Gaye, c’est que ‘’si les points de collecte fonctionnels ont diminué et que le poids collecté au niveau des points agréés s’ensuit cette semaine (la semaine dernière), c’est tout simplement dû à la baisse des stocks disponibles chez les producteurs. L'usine Copeol n'a pas démarré ses opérations de collecte’’, renseigne-t-il.

Recommandations

Après deux mois de travail, les services de la Direction régionale du développement rural, compte tenu de ces relevés sur le terrain, ont formulé des recommandations. Il s'agit, entre autres, de faciliter l’accès aux financements pour les opérateurs afin d’augmenter le nombre de points fonctionnels et la production collectée, de permettre à la Sonacos d’acheter directement dans les points de collecte non fonctionnels et de créer d’autres points de collecte dans les villages ayant des difficultés à écouler leur production.

Il est aussi demandé de diligenter les paiements des OPS au niveau de la Sonacos de revoir à la baisse les abattements et d’équiper les points de collecte en cribleurs.

ALIOUNE BADARA DIALLO KANE (CORRESPONDANT À KAOLACK)