Khalifa Ababacar Sall 

Le leader de Taxawu Sénégal a aussi réagi à cette tragédie qui frappe le peuple marocain. ‘’J’exprime mon soutien au peuple frère du #Maroc suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé certaines régions du pays. Mes pensées et mes prières sont avec les familles et les proches des victimes qui traversent une période de tristesse et de douleur.

En ces moments sombres, j’adresse mes sincères condoléances à tous les Marocains et aux familles des victimes sénégalaises. Je sais le peuple du Maroc fort, résilient et uni. Cependant, face à l’ampleur de la catastrophe, il est essentiel que la communauté internationale se mobilise pour apporter son aide et son soutien au royaume chérifien’’, écrit-il.