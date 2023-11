Éric Favre Fight Legend a officialisé, ce jeudi, le combat de kick-boxing devant opposer Laurent Ndiago à Bou Siteu, le 2 décembre prochain.

Le combat de kick-boxing entre Laurent Ndiago et Bou Siteu aura bel et bien lieu le 2 décembre prochain, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

En effet, Éric Favre, initiateur de ce programme, a officiellement procédé à la signature liant désormais les deux athlètes. ‘’Après avoir assez expérimenté le rêve américain, je suis désormais dans mon African Dream, d'où mon installation plus ou moins depuis plus d'un an maintenant au Sénégal. L'ambition du groupe Éric Favre est de soutenir les entrepreneurs, les jeunes, les sports et la culture. Nous ne lésinons pas sur les moyens pour l'atteinte de nos objectifs sur le court, moyen et long terme’’, explique Éric Favre, président du groupe éponyme.

‘’L'année dernière déjà, poursuit-il, notre coup d'essai fut un coup de maître. Pour la saison 2, nous sommes venus avec beaucoup plus d'ambition, d'où ce mixage entre le kick-boxing et le rap. Nous voyons les choses en grand et si ce projet ambitieux se montre vraiment concluant, d'autres portes encore plus grandes vont s'ouvrir et pourront profiter davantage à la jeunesse dans son ensemble’’.

Partenaire essentiel de l'événement, la Fédération sénégalaise de kick-boxing a saisi cette occasion pour mieux faire connaître ce sport de combat. ‘’C'est une discipline méconnue, même si elle s'est implantée au Sénégal il y a quelques années de cela. Notre fédération existe depuis 1998. Le kick-boxing a valu bien des distinctions au Sénégal sur le continent et à l'échelle internationale. Et toutes ces prouesses ont été rendues possibles par l'unique concours de nos maigres moyens’’, a soutenu le président de la Fédération sénégalaise de kick-boxing Yakhya Diop.

‘’Donc, renchérit-il, imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec l'appui des autorités. Tout cela pour vous dire que le sport ce n'est pas uniquement le football et le basket. Les autres disciplines individuelles notamment doivent être soutenues, car elles peuvent valoir de nombreuses satisfactions au pays’’.

Yahya Diop s'est aussi penché sur le programme qui attend le public le 2 décembre. ‘’Pour en venir au programme, il y aura au total huit combats. Mais concernant l'affiche phare qui doit opposer Laurent à Bou, nos deux athlètes devront combattre en amateur. C'est-à-dire avec des casques et des protège- tibias’’.

De leur côté, Laurent Ndiago et Bou Siteu ont assuré le show lors de cette signature de contrat. Chacun a promis à son vis-à-vis l'enfer le jour J. ‘’Je suis bien plus fort que mon adversaire. Je n'en ferai qu'une bouchée le 2 décembre s'il plaît à Dieu. J'invite tous mes supporters à venir massivement, ça sera un spectacle grandiose et à la fin du combat, je rentrerai à Diamaguene avec la ceinture du vainqueur’’, a lancé Laurent Ndiago.

Mais la réplique de Bou ne s'est pas fait attendre. Le lutteur de Guédiawaye également compte bien sortir vainqueur de cette confrontation. ‘’Je rappelle juste à mon adversaire que le kick-boxing, ce n'est pas la lutte avec frappe. C'est un ring, il n'y a pas d'issue possible. Je vais bien le corriger le jour J. Avec les coaches que la fédération mettra à ma disposition, je vais m'entraîner sans relâche pour sortir gagnant de ce face-à-face’’, a répondu Bou Siteu.

Rappelons qu'à l’affiche de ce 2 décembre, il y aura la confrontation de rap entre Ngaaka Blindé et Ara d'Akhlou Brick. Les deux artistes ont aussi paraphé le contrat qui acte leur face-à-face musical en cette fin d'année.

MAMADOU DIOP