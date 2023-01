L'ONG Direct Aid Society est au chevet des populations de la banlieue impactées par les inondations du dernier hivernage. D'après leur chargé de mission, 806 kits alimentaires composés de 50kg de riz, 5L d'huile, 5 kg de sucre, 2 kg de lait entre autres, ont été distribués à des sinistrés qui habitent entre Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. "On s'est dit que l'hivernage est passé certes mais les sinistrés sont toujours dans des difficultés sans oublier le contexte économique mondial. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision de les appuyer.

Ils étaient dans le besoin. Ceci entre dans notre mission d'aider les nécessiteux un peu partout dans le pays. C'est dans ce cadre qu'avec notre programme de santé oculaire, l'ONG a pu opérer en 2022, 15 000 personnes au niveau national. Pour cette année de 2022, nous comptons doubler ce nombre pour venir en aide à 30 000 personnes à travers des opérations de cataracte et gratuitement. Des camps de chirurgies gratuites ont été fait un peu partout au niveau national", a indiqué M. Sall hier lors de la cérémonie de remise de kits alimentaires à l'endroit des sinistrés des inondations de la commune de Yeumbeul.

...L’organisation Direct Aid Society est présente au Sénégal depuis plus 25 ans et intervient chaque année dans plusieurs domaines, notamment la santé avec l'organisation de camps de chirurgie gratuits de la cataracte à travers le Sénégal en partenariat avec le ministère de la santé et la prise en charge gratuite d'opérations du cœur d'enfants malades. Dans le domaine de l’éducation, elle a construit plusieurs écoles et salles de classe au Sénégal et distribué des fournitures scolaires à des élèves dans plusieurs localités du pays.

Dans le domaine hydraulique, elle a réalisé des centaines de forages dans plusieurs zones reculées du pays. Sur le plan de l’agriculture aussi, elle intervient à travers des financements de projets de jeunes et de femmes. Dans le domaine social et humanitaire aussi, elle prend entièrement en charge des orphelins dans des centres d'accueil et procède également à des distributions de moutons et viande pendant la tabaski, de même que des denrées alimentaires à des populations défavorisées en période de ramadan pour soulager les familles nécessiteuses.