Les audiences de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda ont pris fin ce mercredi. Trois accusés ont été condamnés chacun à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, pour les crimes d’association de malfaiteurs, complicité et trafic intérieur de drogue.

Issaga Barry, âgé de 47 ans, est un cultivateur domicilié à Kothiary, dans la région de Tambacounda. Face aux difficultés financières, il s’est lancé dans la vente de la drogue. ‘’Je traversais des moments difficiles. Je ne parvenais pas à satisfaire mes besoins et ceux de ma famille. C’est ainsi qu’un de mes amis m’a conseillé de me lancer dans ce business’’, confesse-t-il. Soutenant que c’est un business fructueux.

‘’Obnubilé par l’argent, je me suis lancé dans ça. J’ai quitté Kothiary et je me suis rendu à Bignona auprès d’un certain fournisseur du nom de Boto Bodian. Il m’a vendu le kilogramme à 20 mille F CFA’’, ajoute l’accusé.

Mais il a eu le malheur de tomber sur des douaniers en patrouille, à hauteur du village de Saré Sara, dans la région de Kolda. Il a tenté de fuir, mais il n’est pas allé loin. Il a été arrêté et envoyé à la citadelle du silence.

En effet, les douaniers avaient trouvé par-devers lui 83,5 kg de chanvre indien. Après l’achat, il avait emballé l’herbe qui tue dans deux sacs qu’il avait embarqués à bord de sa moto pour rallier Tambacounda, via Kolda.

Il a été jugé ce lundi et condamné à 10 ans réclusion criminelle pour des crimes d’association de malfaiteurs, de contrebande et de trafic intérieur de drogue. En plus de la peine, il doit payer une amende de 6 millions 250 mille F CFA. La drogue et sa moto ont été confisquées par la chambre criminelle.

Le lendemain mardi 20 décembre, deux affaires de drogue ont aussi été inscrites au rôle des audiences de la chambre criminelle. Amadou Sané et Mohamed Diallo ont défilé devant la barre, pour répondre des crimes d’association de malfaiteurs et de trafic de drogue.

Les deux trafiquants, qui habitent Kolda, ont également été condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle. Mohamed Diallo, âgé de 26 ans, est un conducteur de moto, et Ibrahima Diallo, âgé de 53 ans, est un mécanicien de son état. Les éléments de la police de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants les ont interceptés et ont découvert qu’ils avaient par-devers eux 13 kg de chanvre indien destinés à la vente.

Devant la barre, les accusés n’ont pas contesté les faits. Ils ont expliqué qu’ils ont acheté la drogue dans le Fogny. En plus de la peine, ils vont payer chacun une amende de 975 mille F CFA au Trésor public. Le chanvre indien, la moto et la somme saisis ont été confisqués par la justice.

