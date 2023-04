POLITIQUE

Selon Mamadou Ibra Kane, nos politiciens pensent que les journalistes sont nécessairement des opposants politiques…

Lors du lancement officiel du magazine d’informations ‘’Vitrine’’ et de la nouvelle plateforme digitale de l’Agence de presse sénégalaise, le journaliste Mamadou Ibra Kane, patron de ‘’Stades’’ et de ‘’Sunulamb’’, a fait une interpellation de la situation actuelle du pays, face à la tension politique. Pour lui, le problème du Sénégal, c’est que nos politiques pensent que les journalistes sont nécessairement des opposants politiques, alors que cette vision est totalement fausse.

‘’Nous sommes des journalistes ; nous n'appartenons à aucun parti politique. Notre seule limite, c’est la morale’’, a-t-il martelé.

Poursuivant son propos, il a lancé un message à ses confrères : ‘’Nous, médias sénégalais, devons comprendre que notre champ d’action, ce n’est plus le territoire national, ce n’est plus 196 000 km2. C’est le monde. Il faut que nous ayons des champions qui puissent aller à la conquête, de la sous-région et du monde, et que nous ne soyons plus des consommateurs de l’information des autres. Aujourd’hui, la plupart des pays ont des médias implantés ici au Sénégal, parce qu’ils ont besoin de l’information sur le Sénégal pour pouvoir favoriser leurs expansions économiques. Nous aussi, nous devons avoir des médias forts pour aller à la conquête des marchés de ces pays-là et il faut que nous ayons ces ambitions, ici au Sénégal.’’

Ensuite, s’adressant à ses hôtes et au ministre, il a déclaré : ‘’L’APS doit être dotée de moyens techniques et, aujourd’hui, c’est de plus en plus facile. Il n’y a pas longtemps, je discutais avec Babacar Diagne. Je lui disais que s’il voulait nous imposer le paiement des frais de diffusion sur la TNT et, en plus le CNRA coupe le signal des télévisions, la technologie est telle que je peux créer ma télévision sans le CNRA et le signal ne va jamais être coupé avec la technologie. C’est possible ! Donc, il y a une mutation technologique qui permettrait à l’APS d’être technologiquement performante.‘’