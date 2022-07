Le procureur près la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda a requis, ce lundi, la perpétuité contre six accusés. Ils seraient impliqués dans l’attaque à main armée perpétrée contre des pèlerins, en 2017, sur la route Mampatim - Badion. Au cours de cette attaque, un garçon de 13 ans a été tué. Le verdict sera rendu le 26 août prochain.

À 9 h 10 mn, Abdoulaye Ba, Mamadou Boye Ba, Boun Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo, Djiby Diallo et Mouminy Diallo sont extirpés de leur cellule et mis dans un véhicule en direction du palais de Justice de Kolda. Menottés, les six accusés sont installés dans la cave du tribunal. À 9 h 40 mn, les juges ont fait leur entrée dans la salle d’audience. À 9 h 45 mn, Abdoulaye Ba, Mamadou Boye Ba, Boun Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo, Djiby Diallo et Mouminy Diallo sont appelés devant la barre de la chambre criminelle. L’heure de vérité semble avoir sonné.

Interrogés sur les crimes qui pèsent sur leurs têtes, Abdoulaye Ba et Mamadou Boye Ba les ont reconnus tandis que Boun Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo alias ‘’Adama’’, Djiby Diallo et Mouminy Diallo ont balayé d’un revers de main toutes les accusations faites à leur encontre.

Reprenant la parole, Mamadou Boye Ba a démenti ses co-accusés tout en expliquant que le 29 janvier 2017, sur la route reliant la commune de Mampatim à celle de Badion, ils ont tendu une embuscade à des pèlerins qui revenaient de la Ziarra annuelle de Saré Pathé Bouya. Ils ont pris position dans les buissons, dit-il, près de la route, pour braquer et dépouiller les fidèles de leurs téléphones portables, de 30 mille francs CFA et autres outils. Il a précisé que Mamadou Saliou Diallo et Ousmane Diao étaient armés chacun d’un AK 47. Tandis que les autres assaillants étaient armés chacun d’un coupe-coupe. Il poursuit qu’un policier de la cellule antiterroriste, qui était à bord du car transportant ces pèlerins, a été maitrisé et ils lui ont pris son arme de service.

D’ailleurs, Mamadou Boye Ba a indiqué que c’est avec ce pistolet qu’El Hadj Yoro Diallo alias ‘’Adama’’ s’est servi pour intimider les pèlerins. Il a mal manipulé l’arme et il a ouvert le feu sur le car. C’est ainsi que Lamine Sandeng, âgé de 13 ans et élève en classe de CM2 à l’école élémentaire de Témento, commune de Dabo, a reçu deux balles en pleine tête. Il a rendu l’âme sur le coup. Quatre autres passagers ont été grièvement blessés. D’ailleurs, l’un d’eux a succombé à ses blessures, quelques jours après le braquage. Après le forfait, ils ont pris la fuite.

C’est ainsi que le procureur a requis la perpétuité contre Abdoulaye Ba, Mamadou Boye Ba, Boun Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo, Djiby Diallo, Mouminy Diallo.

Selon le ministère public, les crimes pour lesquels les six accusés sont poursuivis ne souffrent d’aucun doute. Le maitre des poursuites a sollicité de la chambre criminelle de décerner un mandat d’arrêt contre Mamadou Saliou Diallo et Ousmane Diallo qui sont en fuite.

Une lourde peine pour la défense qui a plaidé l’acquittement de ses clients. Les avocats ont déclaré que la chambre criminelle ne peut pas se baser sur les simples déclarations des présumés braqueurs qui s’accusent mutuellement pour entrer en voie de condamnation.

Le verdict sera rendu le 26 août prochain.

NFALY MANSALY