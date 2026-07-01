La Cosydep sur les résultats du CFEE

Après la publication des résultats du CFEE 2026, marqués par un taux de réussite record de 94,49 %, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) appelle à une lecture approfondie de cette performance. Dans un communiqué publié ce mardi, l'organisation estime que ces résultats, en hausse de 23,76 points par rapport à 2025, constituent un fait majeur qui mérite une analyse objective plutôt qu'une simple célébration.

Pour la coalition, cette session revêt un caractère particulier puisqu'il s'agit de la première édition du CFEE organisée sans le concours d'entrée en classe de sixième. Si un taux de réussite élevé n'est pas, selon elle, incompatible avec un système éducatif performant, une progression d'une telle ampleur demeure exceptionnelle et appelle des explications.

La Cosydep rappelle qu'au cours des dernières années, les variations des résultats d'une session à l'autre sont généralement restées inférieures à dix points, à l'exception d'une baisse de 16 points entre 2023 et 2024. Dans ce contexte, le bond enregistré cette année apparaît inédit. L'organisation souligne qu'aucune mesure exceptionnelle n'a, à première vue, été mise en œuvre pour expliquer cette progression spectaculaire. Elle avance toutefois plusieurs pistes de réflexion. Parmi elles figurent l'organisation d'un essai national au mois de mai, qui aurait pu permettre aux enseignants et aux élèves d'effectuer des ajustements avant l'examen, l'impact réel des quelque 150 heures de grève enregistrées durant l'année scolaire, ou encore les effets du système d'évaluation fondé sur l'approche par compétences.

Au-delà des résultats eux-mêmes, la Cosydep attire l'attention sur le contexte dans lequel se déroulent les examens nationaux. Alors que les épreuves du baccalauréat ont démarré et que celles du BFEM approchent, la coalition déplore le chevauchement entre cette période cruciale pour les apprenants et les tensions politiques observées dans le pays.

...Elle estime que « le timing politique doit impérativement s'adapter à l'agenda des apprenants », rappelant que le 23 juin 2011, marqué par d'importantes manifestations contre le projet de réforme constitutionnelle, coïncidait avec les épreuves du CFEE, tandis que les développements politiques du 29 juin 2026 sont intervenus à la veille du baccalauréat. Pour renforcer la crédibilité et la qualité du système éducatif, la coalition recommande de consolider le cycle fondamental de dix ans afin de garantir à chaque enfant l'acquisition des compétences essentielles. Elle préconise également une redéfinition de la notion de qualité de l'éducation, jugée parfois trop réductrice ou ambiguë. La Cosydep plaide en outre pour une amélioration des principaux déterminants de la qualité des apprentissages.

Elle cite notamment le respect du quantum horaire, la réduction des effectifs dans les classes, la disponibilité des supports pédagogiques, l'amélioration des infrastructures scolaires, la motivation des enseignants, la pertinence des curricula, le renforcement de la participation des communautés, l'introduction des langues nationales dans les apprentissages ainsi que la mise en place d'évaluations jugées plus objectives. En perspective, la coalition appelle à l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire 2027 « serein, profond et rigoureux » afin d'apporter des réponses durables aux défis de qualité auxquels reste confronté le système éducatif sénégalais.