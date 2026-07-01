Du 25 au 27 juin 2026, ont eu lieu, les 147e/148e sessions annuelles de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles. Ainsi, pendant trois jours, les Directeurs généraux des Douanes des 187 pays membres de l’OMD ont examiné et adopté le programme et l’agenda de l’Organisation pour les douze prochains mois.

La cérémonie d’ouverture selon un communiqué, a été co-présidée Bashir Adewale Adeniyi, Contrôleur général des Douanes du Nigéria, par ailleurs Président du Conseil, et le Secrétaire général de l’OMD, Ian Saunders.

Plusieurs points d’intérêts stratégiques ont figuré au menu de l’agenda des Sessions. En effet, les membres ont approuvé plusieurs normes et documents de Politiques de l’OMD. Il s’agit essentiellement d'après la même source, de textes portant sur la fraude commerciale, le commerce illicite, la numérisation, la mesure de la performance et l’utilisation des technologies.

Dans leurs discours d’ouverture, les principaux hauts responsables ont mis l’accent sur le rôle de la Douane dans la protection de la société et réaffirmé que l’action collective menée par les Organisations internationales et les Administrations douanières est essentielle pour rendre le monde plus sûr, en renforçant la sécurité et la résilience des systèmes commerciaux à travers le monde.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces Sessions interviennent dans un moment stratégique de gouvernance, marqué par l’examen des grandes orientations politiques, opérationnelles et financières de l’OMD, ainsi que par le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique et des réformes en cours.

A travers sa délégation conduite par le Directeur général Babacar Mbaye, le Sénégal, en tant que membre de la Région Afrique Occidentale et Centrale (AOC), a participé aux échanges relatifs à la modernisation de l’Organisation, à la transformation numérique, à la sécurité et à la résilience des chaînes logistiques, à la protection de l’environnement à travers l’initiative des « Douanes vertes », ainsi qu’aux enjeux de financement durable et de gouvernance.

S’agissant de la lutte contre le Criminalité transnationale organisée, notamment le trafic international de drogues, le Sénégal, par la voix du Directeur général des Douanes, a mis en évidence la question des frontières fragiles et souligné la nécessité pour la communauté douanière de mettre l’accent sur la formation continue et le transfert de technologies. Selon lui, les réseaux criminels ont tendance à avoir une longueur d’avance sur nos différentes administrations.

En ce qui concerne l’initiative « Douanes vertes », le DGD, s’est félicité de la participation active des Douanes sénégalaises aux opérations DEMETER et THUNDER. Celles-ci ont confirmé « la nécessité d’une réponse coordonnée face à la criminalité environnementale transnationale ».

Le Directeur général des Douanes est accompagné par Papa Thialaw Fall, Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale, Mouhamed Niang, Chef de la Division Communication et des Relations publiques et Cheikh Birago Diome, Chef du Bureau de la Coopération internationale.