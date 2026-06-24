Le ministre de l'intérieur chez l'archevêque de Dakar

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a été reçu ce mardi 30 juin par l'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Guèye. Cette visite de courtoisie marque le lancement d'une tournée que le ministre entend effectuer auprès de l'ensemble des autorités religieuses du Sénégal, au nom du président de la République et du gouvernement. Selon le ministère, cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les différentes familles religieuses, dans un contexte où les appels à l'apaisement et à la cohésion nationale occupent une place importante dans le débat public.

Le ministre était accompagné du délégué général aux Affaires religieuses, Djim Drame, ainsi que du gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane. Au cours des échanges, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué ce qu'il a qualifié de « tradition sénégalaise de dialogue entre le temporel et le spirituel ». Il a également rendu hommage au rôle joué par l'Église catholique dans la préservation de la paix sociale, soulignant que sa voix a régulièrement appelé à la raison et à l'apaisement lors des périodes de tension.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant la contribution de l'Église dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'encadrement de la jeunesse. Il a sollicité le soutien des évêques pour la réussite de la mission du chef de l'État. Au cours de cette audience, il a aussi rappelé l'engagement du président de la République en faveur de l'achèvement du Sanctuaire marial de Popenguine. Selon le ministère, les travaux seront accompagnés par la Délégation générale aux Affaires religieuses. Cette rencontre constitue la première étape d'une série de visites que le ministre de l'Intérieur prévoit d'effectuer auprès des principales autorités religieuses musulmanes et chrétiennes du pays, dans le cadre d'une démarche de concertation et de renforcement du dialogue avec les différentes composantes de la nation.