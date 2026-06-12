Le dossier de l’électrification rurale piloté par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) connaît, en l’espace de 48 heures, deux temps forts qui pourraient relancer durablement le débat public.

Ce jeudi 11 juin, le journaliste d’investigation Bachir Fofana a procédé, à l’hôtel Terrou-Bi, à la dédicace de son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés - ASER/AEE Power EPC/AEE Power Sénégal : lumière sur 37 milliards dans les ténèbres », paru aux Éditions Le Quotidien. Devant un parterre d’anciens ministres, d’élus, de juristes et d’acteurs de la société civile, l’auteur a expliqué s’être appuyé sur des centaines de documents administratifs, courriers officiels et décisions de justice pour reconstituer les zones d’ombre d’un marché évalué à 92 milliards de F CFA, dont 37 milliards auraient déjà été décaissés pour un résultat jugé quasi nul - 25 villages électrifiés sur 1 740 prévus à la date du 19 décembre 2025.

Bachir Fofana présente son travail comme une démarche de preuves plutôt que de polémique, appelant à l’ouverture d’un débat « lucide » sur la gestion des grands projets publics et sur le renforcement des mécanismes de contrôle et de redevabilité. L’ouvrage est disponible depuis le 12 juin dans les librairies L’Harmattan, Clairafrique et 4 Vents.

La sortie de ce livre intervient à un moment particulièrement sensible, puisqu’elle précède de quelques heures à peine une « conférence de presse exceptionnelle » annoncée par le président Thierno Alassane Sall. Celle-ci se tiendra ce vendredi 12 juin à partir de 16 h, à la salle Abass Sall (avenue Bourguiba, face à l’École nationale de Police), sous l’intitulé « Le dossier ASER et l’opinion publique ». Selon l’annonce, le leader de la République des valeurs (RV) y présentera de « nouveaux développements » du dossier et partagera des informations qu’il juge d’un « grand intérêt » pour l’opinion publique.

La concomitance des deux événements - la parution d’une enquête fouillée sur les 37 milliards de l’ASER d’un côté, et une prise de parole publique d’un opposant connu pour sa traque des dérives de gestion publique de l’autre - laisse présager une convergence des regards sur ce dossier. Reste à savoir si la sortie de Thierno Alassane Sall apportera des éléments inédits ou viendra plutôt amplifier, sur le terrain politique, les révélations déjà mises sur la table par Bachir Fofana.

Dans tous les cas, l’affaire ASER s’annonce comme l’un des sujets majeurs de l’actualité dans les jours à venir.