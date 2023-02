Sénégal numérique SA a été officiellement lancé ce lundi. La marque escompte accélérer la digitalisation de l'Administration nationale.

Accentuer davantage la numérisation au Sénégal, voilà le challenge que s'est fixé la marque Sénégal numérique SA.

En effet, lancé officiellement hier lundi, ce nouveau dispositif digital entend aussi faire de Dakar une des plaques tournantes des Tic en Afrique. Sénégal numérique SA va participer à l'intensification de la digitalisation continue et totale de l'Administration publique à travers une offre diversifiée de services numériques innovants à valeur ajoutée, adaptés aux besoins des administrations et centrés sur l'usager.

En outre, Sénégal numérique SA sera désormais mis à contribution pour tout projet de digitalisation de l'Administration. Cela dans un souci d'harmonisation du système et de conservation des acquis, soutient le directeur général de Sénégal numérique SA, Cheikh Bakhoum.

En dehors des services de l’État, la nouvelle marque compte aussi collaborer avec le secteur privé. "Sénégal numérique SA, en plus de proposer une gamme complète de produits et services de haute qualité pour améliorer le fonctionnement de l'Administration, veut accompagner le privé et les opérateurs tiers, détenteurs de licences conçues pour répondre aux besoins des entreprises en matière de technologie numérique", déclare M. Bakhoum.

"Notre mission, poursuit-il, est d'accentuer la transformation digitale de notre société en se positionnant comme une entreprise compétitive, innovante et attractive faisant du Sénégal un hub numérique régional où le savoir-faire sénégalais et l'expertise sénégalaise sont de mise".

Venu assister à cet événement, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a rappelé la nécessité de faire du numérique un élément central pour un Sénégal émergent. "Le numérique est incontournable à l'ère moderne. Ainsi, il est évident que la marque Sénégal numérique SA vient renforcer notre arsenal digital. De façon plus globale, nous devons nous approprier davantage la chose technologique, car non seulement elle est pourvoyeuse d'emplois quasiment de façon illimitée, mais aussi, elle est indispensable pour la réalisation de notre émergence. En résumé, le digital doit être un catalyseur pour notre envol économique", a préconisé l'avocat. Selon Me Thiam, le privé doit être l'un des premiers clients de ce nouveau service. Il a ainsi appelé à un "consommer local digital".

À l'image du directeur général de Sénégal numérique SA, la tutelle espère que la naissance de cette marque permettra au Sénégal de marquer davantage son empreinte dans le monde digital en Afrique. "Dans le long terme, l'objectif est de faire du Sénégal un hub numérique régional, voire continental. Parlons même de la Silicone Valley du continent. C'est certes là une visée audacieuse, mais aussi bien réalisable. Notre savoir-faire local en est bien capable", s'est montré optimiste le maire de Ourossogui.

Mamadou Diop