Le Club d’investisseur des femmes (WIC) a célébré, hier, son anniversaire qui a coïncidé avec la Journée internationale des droits des femmes. Ces dames veulent, à travers cet événement, avoir des investissements rentables, mais aussi des investissements qui auront un impact sur l'environnement social et qui permettent de rendre autonome le maximum de femmes dans la création d'emplois.

L'investissement intentionnellement impacte positivement, car cela donne naissance à un retour social, sociétal et/ou environnemental positif, en plus d'une performance financière. C’est la conviction des membres du Club d’investisseur des femmes (Wic) qui a célébré, hier, à sa manière, la Journée internationale des droits des femmes.

Selon les initiatrices, il s'agit d'une activité qui priorise le progrès économique et social, et qui reconnaît le potentiel d'une entreprise au-delà de sa valeur pécuniaire.

C'est dans cette optique que le Club d’investisseur des femmes a été mis sur pied, afin de générer un impact positif à travers un appui à l'autonomisation des femmes. "En effet, l'objectif principal du Wic, dès sa création, a été de soutenir l'entrepreneuriat féminin, en tentant de faire évoluer les perspectives et mécanismes économiques auxquels les femmes entrepreneurs, au Sénégal et en Afrique, ont accès", a fait savoir la présidente de Woman Investment Club, Fatou Niang Ndiaye.

À l’en croire, le 8 mars, qui consacre la Journée internationale des droits des femmes, est aussi la date d’anniversaire de la création du Wic. Le premier club d’investissement féminin, qui en est aujourd’hui à 99 membres et qui a pour but de donner une réponse à l'autonomisation économique et inclusive des femmes sénégalaises et africaines en mettant en place des mécanismes innovants de financements et d’accompagnement technique. Selon la présidente, le thème choisi est "Investir dans les entreprises, impacts". "Il est important, pour les investisseurs, d’avoir des investissements rentables, mais aussi qui ont de l’impact et qui leur permet de rendre autonomes le plus de femmes possible, pour créer des emplois qui ont un impact sur l’environnement et le social", dit-elle.

Au-delà du portefeuille des entreprises, Fatou Niang Ndiaye a indiqué qu’ils ont rendu compte que dans l’écosystème, il y a beaucoup d’entrepreneurs qui faisaient un bon chiffre d’affaires, qui avaient un niveau d’activités intéressant, mais qui n’étaient pas formalisées (n’avoir pas accès à des financements, ne pas pouvoir présenter leur projet).

"On a mis en place la Wic académie qui donne, à travers un coaching personnalisé à travers les master classes, une formation sur mesure ou des coaches de nos centres services partagés restent avec les entrepreneurs", indique la patronne de Wic qui ajoute que ce sera un programme de 92 heures pour chaque entrepreneur pour qu'ils puissent suivre, regarder, affiner son business et aller demain à la conquête des investisseurs.

Dans le cadre du projet "Accès au financement pour les petites moyennes entreprises" mené par la Lgademy Deutsche Sellschaft für International Zusammenar eit (Giz) GmbH, en partenariat avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), le Women's Investment Club (Wic), le Sénégal a été désigné pour lancer le programme d'accélération Wic Impact Academy. Ce programme vise à accompagner des entreprises sénégalaises avec une composante genre, ayant un fort potentiel de croissance, d'innovation et de création d'emplois, en mettant l'accent sur le volet impact social et environnemental.

Pendant quatre mois, ces entreprises bénéficieront d'un accompagnement personnalisé qui leur facilitera l'accès aux financements.

DJANGA DIA (STAGIAIRE)