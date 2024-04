Le Président Macky Sall ou l’humaniste à la conquête de l’humanité

(Ce texte est une présentation des grandes lignes de notre prochain livre consacré au Président Macky Sall).

« Ce deux avril 2024, le Président Macky Sall va transmettre le Pouvoir qu’il aura exercé pendant douze ans à son successeur monsieur Bassirou Diomaye Faye. Du premier Décembre 2008, date de la création de notre parti de l’Alliance pour la République APR et notre accession au pouvoir en mars 2012 après seulement trois ans d’existence, que de chemin parouru. Nous renouvelons nos hommages nos loyaux alliés de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Le Président Macky Sall, malgré les vicissitudes et les contingences de la vie est bien l’héritier et le successeur du Président Abdoulaye Wade, le Père du Libéralisme en Afrique.

Le programme de l’APR « Yonnou Yokoute a bien inspiré le Plan Sénégal Émergent (PSE), avec comme axes : le Capital humain, une Gouvernance sobre et vertueuse et la Transformation structurelle de l’Économie. Le Président Macky reste convaincu avec le capital humain que les hommes ont leur destin en main. Qu’ils doivent construire par eux-mêmes le monde dans lequel ils vivent, être tolérants avec les autres, libres de leurs actes, sans se référer à une puissance extérieure. Le Patriotisme économique, l’Humanisme économique, républicain et politique en constituent bien l’essence et les orientations. D’où le concept que votre serviteur avait théorisé : « le Libéralisme social 3.H du Président Macky Sall dans la dynamique unitaire de Benno bokk yaakaar, face aux défis de la résilience et de l’Émergence ».

L’Humanisme républicain du Président Macky redéfinit la nature des relations entre l’État, les gouvernants et les administrés en faisant prévaloir la décence et la pudeur républicaines dans le comportement des autorités dans leurs rapports quotidiens avec la Chose publique, au nom de l’intérêt général. En retour, l’État exigera des citoyens de tout âge et de tout bord de surtout fonder leurs actions quotidiennes sur des bases civiques et vertueuses. Le Président a bien pris en compte cette donne qu’est le Capital Humain dans ses Politiques, Projets et Programmes Publics et Sectoriels comme le PUDC et surtout Promo villes.

Le Président Macky Sall a posé des actes notables dans tous les secteurs de la vie économique et sociale : l’éducation, la santé avec des hôpitaux, dispensaires, centres de santé bien équipés, la couverture médicale universelle, la gratuité de certains soins, l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’énergie avec la plus grande centrale électrique de Bokhol, l’accès en eau potable avec le KMS 3, le transport avec des routes, auto routes comme l’Autoroute Ila Touba, le renouvellement du parc automobile de transport public, des ponts comme celui de Sénégambie et celui de Foundiougne, des quais de pêche, des bateaux pour la liaison Dakar Ziguinchor », la nouvelle chaloupe de Dakar Gorée, la compagnie Air Sénégal International avec des aéronefs neufs, le renforcement de notre sécurité intérieure , les bourses scolaires, universitaires et sociales, prise en charge des personnes du troisième âge etc. Le lancement prochain de notre application digitale dénommée MP5R (Macky Politiques, Plans, Programmes, Projets, Réalisations).

Il est heureux de constater que le Président Macky Sall, « le Grand bâtisseur », en sus de ses innombrables chantiers structurels dans tous les domaines a pu préserver ce que le Sénégal a de plus cher : « l’Exception sénégalaise » qui se confond avec l’identité de notre beau pays, le Sénégal, pays de la « Téranga », ayant cette réputation non usurpée depuis la nuit des temps, partout dans le Monde comme une Terre d’Accueil et un Peuple épris de Paix et de Foi.

Le Président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême, en Homme d’État accompli, ne s’est jamais départi de ces valeurs qui ont pour noms : sérénité, sens de l’écoute et esprit de dépassement avec la libération de nombreux détenus, y compris, le leader de Pastef Sonko et l’actuel Président et l’adoption de la loi d’amnistie. Toujours constant dans sa quête de l’unité et de la cohésion nationale, le Président Macky n’a eu de cesse d’œuvrer de manière inlassable pour le dialogue avec tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale, les autorités coutumières, religieuses toutes confessions confondues, les partis politiques, mouvements, sociétés civiles, syndicats.

En un mot la conscience nationale qu’un grand homme (Maurice Barrès, La Terre et les morts) définissait comme : « la symbiose entre la terre où nous sommes nés et le culte des morts dont nous sommes les prolongements. » Le Président n’a eu de cesse de rappeler qu’aucun bras n’est de trop pour faire de notre beau et accueillant pays « Un Sénégal de Tous, Pour Tous, Par Tous d’Unité, de Paix, de Sécurité et d’Émergence. Au niveau continental le leadership du président Macky Sall est reconnu par ses pairs africains et confirmé par les députés du Parlement panafricain. Le Sénégal vient de connaître trois Alternances avec une transmission pacifique du Pouvoir pacifique, fait rare en Afrique.

Le Président est un homme de paix et de dialogue. Sous son Magistère à la tête de l’Union Africaine, le Président a toujours été constant dans sa posture « d’Africaniste de Bon Aloi » en demandant au Président de la Russie la levée du blocus sur le blé, produit par la Russie en guerre contre l’Ukraine, au profit de tous les états africains. La Dix-Septième Session Extraordinaire de la Conférence de l’Union Africaine sur l’Industrialisation au Niger, avait encore servi de tribune au Président SALL pour mettre davantage en évidence les Atouts, la Problématique et les Enjeux de l’Afrique face aux défis du Développement.

L’Afrique, disait-il a bel et bien le potentiel de ses ambitions d’émergence et d’intégration en terme de superficie, de population, de terres arables non exploitées, des réserves de minerai, d’importantes réserves de ressources gazières, pétrolières etc. Il s’y ajoute que l’Afrique a l’avantage d’avoir le taux de la population la plus jeune au Monde. Il reconnaît que l’employabilité des jeunes, qui constitue une véritable bombe à retardement constitue la grande équation de l’heure à résoudre pour mettre fin à l’appel des mirages à ces derniers vers « l’Eldorado » des pays du Nord.

Après des services inestimables rendus à son pays et l’Afrique, le Président Macky Sall est sollicité par le Président Macron pour coordonner l’un des plus grands chantiers de l’Humanité à savoir: Envoyé spécial du Président Macron pour : Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète le « 4 P ». Ses objectifs entre autres sont de permettre de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. Il ouvrira également la voie à de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement et permettre à davantage de pays d’accéder aux financements dont ils ont besoin pour investir dans le développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions et protéger les populations contre la crise écologique, là où c’est le plus nécessaire.

Chers compatriotes que reste alors devoir de plus le Président Macky Sall au Sénégal de 2024 en nous créant un gigantesque boulevard de perspectives d’Émergence, avec l’exploitation dans quelques mois de nos gisements les plus importants et de qualité meilleure du Monde de pétrole, de gaz, zircon, autres minerais, après avoir donné au Sénégal un visage rayonnant et attractif en infrastructures de dernière génération la reprise du chemin de fer comme le TER BERT ? Pourquoi pas alors le « Mackysme » comme doctrine, modèle de pensée et le PSE comme Plan de Développement et d’Emergence à l’instar des Plans Marshall, Monnet à enseigner dans les écoles, lycées, universités ? Ce ne serait pas une surprise que cet homme, au vu de son parcours, de ses plaidoyers pour la Paix et l’Humanisme soit récompensé dans un proche avenir du Prix Nobel de la Paix et celui de l’Economie. Tout n’a pas été fait. Il y’a bien eu, il est vrai des manques et des échecs. Et quoi d’autre ?

Nous prions réussite à son successeur, son cousin sérère qui lui ressemble à bien des égards, de par les qualités qu’on lui prête d’homme poli, humble, respectueux , plein de retenue, peu disert, leur origine commune modeste, rurale, leur brillant parcours académique ici au Sénégal Ceci grâce à la compétence et le comportement surtout intègre et républicain de nos maîtres et professeurs d’alors, de vrais pédagogues grâce au « Système » aujourd’hui honni et lapidé par la nouveau Pouvoir qui se réclame « Anti Système ».

Nous souhaitons vivement qu’il honore son engagement, sa promesse de campagne de satisfaire enfin cette sempiternelle demande qu’est l’emploi pour tous les jeunes, la baisse du prix de l’énergie, des denrées de première nécessité et du coût du loyer. Qu’il préserve et fasse accroître surtout ce legs que nous ont laissé ses prestigieux prédécesseurs : la Paix et la Cohésion sociale et l’Unité nationale. Parmi tous les honneurs que le Président nous a faits personnellement tout au long de ce beau compagnonnage avec lui, en nous nommant à de prestigieuses fonctions politiques et institutionnelles, nous retiendrons celui-ci que nous considérons le plus : d’avoir été son compagnon après notre cher père le Président Abdoulaye Wade. Merci pour Tout monsieur le Président. Que le Bon Dieu guide ses pas et le protège ainsi que toute sa famille.

Maître Djibril WAR,

Directeur de l’École du Parti APR