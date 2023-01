Reconnus coupables de coups et blessures volontaires sur la députée Amy Ndiaye Gnibi, les parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang écopent d’une peine d’emprisonnement de six mois ferme. En sus de cette peine, ils sont contraints d’allouer la somme de cinq millions de francs CFA à la partie civile.

Six mois d’emprisonnement ferme, c’est la peine infligée aux députés Massata Samb et Mamadou Niang. Ils sont reconnus coupables du délit de coups et blessures volontaires et de menaces sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Ils sont également contraints d’allouer la somme de cinq millions de francs CFA à cette dernière.

Les avocats des prévenus trouvent que cette décision est « étonnante ». Ils estiment que la décision n’est « ni fondée en droit encore moins en fait ». A cet effet, ils promettent d’interjeter appel. « Nous sommes déçus parce que cette décision ne repose sur aucun élément concret », a déclaré Me Abdy Nar Ndiaye. L’avocat renseigne également qu’une requête de mise en liberté de ses clients va être introduite. Sur la grossesse de la partie civile Amy Ndiaye, Me Ndiaye et ses confrères promettent de déposer une demande de contre expertise.

Les faits qui ont valu aux députés Massata Samb et Mamadou Niang leur jugement ont eu lieu le 1er décembre 2022. C’était à l’occasion du vote du budget du ministère de la Justice. En effet, au cours de la session plénière à l’Assemblée nationale, les parlementaires en sont arrivés aux mains pour régler leurs différends. Massata Samb et Mamadou Niang qui n’ont pas digéré les propos de la députée de Benno Bokk Yaakar sur leur marabout ont décidé d’en découdre avec elle. Le premier nommé lui a donné une gifle, le second lui a porté un coup de pied au ventre. Quelques minutes plus tard, la députée qui a fait un malaise a été évacuée à l’hôpital.

