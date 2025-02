Depuis plusieurs semaines, la Ligue de Football Professionnel dispose d'une relation tendue avec l'un des diffuseurs de la Ligue 1, DAZN. Avant le 14 février, la plateforme britannique doit verser une échéance concernant les droits TV. Et alors que beIN Sports a déjà réglé sa part, la LFP se trouve toujours en attente du versement de DAZN, qui a pourtant l'habitude de payer avant la deadline, selon les informations de la radio RMC ce mardi.

Et le média penserait à déposer un recours devant la justice civile pour "défaut de loyauté" de la LFP ! Pourquoi ? Car DAZN considère que l'instance française n'a pas réalisé les efforts nécessaires, notamment dans la lutte contre le piratage, pour les défendre.

"Défaut de loyauté de la Ligue ? Mais c’est une blague... Donc le piratage c’est la faute de la Ligue ? DAZN est une entreprise très sérieuse et ne peut pas ne pas respecter ses engagements contractuels. La Ligue a su tirer des leçons du passé au moment de l’écriture des contrats. Elle saura les faire respecter pour préserver ses intérêts et ceux des clubs", a assuré une source proche des négociations entre la LFP et DAZN l'été dernier.

En attendant, les présidents de L1 se montrent inquiets de cette situation et ont beaucoup discuté au cours des dernières heures. Certains dirigeants ont peur d'un gros problème de trésorerie si DAZN refuse de payer...