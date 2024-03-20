Escroquerie et trafic de migrants

Une promesse de voyage vers l’Europe qui tourne au désenchantement. Le 8 septembre 2026, le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a placé en garde à vue un individu soupçonné d’escroquerie et de trafic de migrants, après sa conduite au poste par six plaignants.

Selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, le mis en cause leur aurait proposé de faciliter leur émigration clandestine par voie maritime, depuis le Port de Dakar, moyennant le paiement d’une somme d’argent. Il aurait organisé leur regroupement dans un domicile situé à Zac Mbao, en attendant leur acheminement vers le lieu d’embarquement, prévu dans la nuit du 8 au 9 septembre.

Les six plaignants affirment avoir chacun remis 60 000 francs CFA au suspect, présentés comme des frais de dossier. En contrepartie, celui-ci leur aurait promis un voyage vers l’Europe. Un reliquat de 300 000 francs CFA par personne devait être versé après leur arrivée à destination. Mais la nuit passée à Zac Mbao ne s’est pas déroulée comme prévu. Aucun moyen de transport n’est venu récupérer les candidats au départ. Interpellé sur cette absence, le suspect aurait invoqué des retards et affirmé tenter, sans succès, de joindre le principal convoyeur. Face à cette situation, les six individus auraient compris qu’ils étaient probablement victimes d’une escroquerie.

Vers 8 heures, ils ont décidé de conduire le mis en cause au commissariat. Entendu sur procès-verbal, le suspect a reconnu avoir reçu de l’argent des plaignants, tout en attribuant une partie des faits à un tiers qu’il présente comme son principal complice. Les investigations ont toutefois permis aux enquêteurs de remonter une filière plus importante. Le mis en cause aurait reconnu avoir encaissé de l’argent auprès de plus d’une vingtaine de personnes. Pour attirer ses victimes, il leur aurait fait miroiter un recrutement fictif comme membres d’équipage à bord d’un navire desservant plusieurs pays européens. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et le rôle des éventuels complices.