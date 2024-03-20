Ms Geek Africa est une initiative panafricaine destinée aux jeunes filles et jeunes femmes âgées de 13 à 21 ansLes candidatures sont soumises sur la plateforme Ms Geek, leur éligibilité est vérifiée au niveau central, puis chaque pays organise sa sélection nationale.

Pour l’édition 2026, le thème porte sur des solutions d’intelligence artificielle ancrées dans les réalités vécues par les femmes, avec une attention particulière portée au potentiel de mise à l’échelle, à l’impact, à l’IA responsable et à la faisabilité de la mise en œuvre.

Au Sénégal, la sélection nationale organisée à la CEAC permettra de désigner la lauréate appelée à représenter le pays au camp de formation continental puis à la compétition Ms Geek Africa 2026.

L'objectif général selon les initiateurs est d'organiser une sélection nationale transparente, structurée et visible afin de désigner la lauréate du Sénégal pour Ms Geek Africa 2026 et de valoriser l’engagement des jeunes filles sénégalaises dans l’innovation, la technologie et l’intelligence artificielle. En d'autres termes cela permettra aux candidates de présenter leurs solutions devant un jury national indépendante,d'évaluer les projets seur la base des outils officiels de Ms Geek Africa,désigner une lauréate nationale à l’issue de la notation et des délibérations, valoriser les projets portés par de jeunes Sénégalaises et renforcer leur visibilité et d'assurer une couverture institutionnelle et digitale de la sélection nationale.