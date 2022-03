Le duel d’académiciens entre Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur, demain samedi, sera l’affiche phare de la 12e journée de Ligue 1. En prélude à ce duel, les deux coaches ont fait face à la presse, hier.

La Ligue 1 va jouer sa 12e journée, ce week-end. L’affiche phare de l’avant-dernière journée de la première phase du championnat opposera le leader, Génération Foot (19 pts, +6), à Dakar Sacré-Cœur (10e, 12 pts), ce samedi. Le stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao sera le théâtre de ce duel d’académiciens. L’année dernière, les deux équipes s’étaient séparées en bons amis avec une victoire pour chacune sur le même score (1-0), à l’aller et au retour. Cette saison, elles se retrouvent après des fortunes diverses, en ce début d’exercice.

Si les Grenats semblent retrouver leurs repères, les Sicapois, eux, cherchent encore à sortir la tête de l’eau. A vingt-quatre heures de leur confrontation, leurs coaches respectifs ont fait face à la presse, hier.

Génération Foot partage la tête du classement avec le Casa Sport (2e, 19 pts, +4) et Guédiawaye FC (3e, 19 pts, +3). Tenus en échec (1-1) par GFC, la journée précédente, les Académiciens de Déni Birame Ndao ont besoin des trois points pour rester dans le fauteuil de leader. Pour cela, leur coach espère pouvoir compter sur la bonne dynamique du moment de son équipe. ‘’Depuis maintenant trois matches, on est beaucoup plus solide du début à la fin. On est dans une période où on peut être tranquille au niveau du classement et donc on peut développer du football de façon beaucoup plus relâchée. Et on joue un peu moins la peur au ventre pour certains joueurs et ça change tout. La confiance arrive’’, s’est réjoui Olivier Perrin.

Le Messin veut voir ses joueurs plus ‘’tueurs’’. ‘’On a toujours beaucoup d’occasions dans les matches. Même si on a marqué 12 buts, on aurait pu en mettre beaucoup plus’’.

Perrin s’attend à un match plaisant où les deux équipes vont produire du jeu. ‘’Ce que j’espère du match de ce week-end, c’est déjà un duel d’académies, des joueurs qui vont avoir envie de se confronter. Ils sortent le ballon de derrière, nous aussi. C’est un duel de pressing, on va avoir des choses intéressantes. C’est normalement un duel où les joueurs vont jouer du début à la fin. Les joueurs ont tous envie de gagner, quelle que soit la dynamique dans laquelle on est’’.

Malgré l’écart (7 points d’écart) entre les deux formations, le coach de GF estime que ‘’c’est un match ouvert’’. ‘’J’espère qu’il sera plaisant. Athlétiquement, ils sont prêts, nous aussi’’.

Pour sa part, l’entraineur de Dakar Sacré-Cœur (DSC) s’attend à la fois à une rencontre ‘’difficile’’, compte tenu de la qualité de l’adversaire, qui joue à domicile de surcroit, et ‘’agréable’’, du fait ‘’des conditions de jeu propices à faire un bon match’’. Mais le coach de DSC a des appréhensions par rapport au manque d’efficacité de ses jeunes joueurs qui sont en phase ‘’d’apprentissage’’, dit-il. Le club de la Sicap n’a marqué le moindre but en quatre sorties en Ligue 1. En 11 rencontres, ils n’ont inscrit que 6 buts. ‘’Le constat est qu’aujourd’hui on n’est pas si efficace. On n’a marqué que 6 buts depuis le début de la saison. Forcément, ce n’est pas assez pour faire un bon championnat’’, a-t-il regretté. Le natif de la Corrèze (France) juge également la qualité de ses attaquants pas fameuse. ‘’Après, on manque peut-être un peu de qualité individuelle sur nos joueurs offensifs. On a du déchet dans la zone de finition, dans la dernière passe. En fait, on a la possession du ballon, mais je trouve qu’on n’a pas de situations très franches’’.

Duel de techniciens français

En plus d’être un duel entre académies de football, l’affiche Génération Foot - Dakar Sacré-Cœur a la particularité que les deux formations sont dirigées par des entraineurs français. Cela donne du piquant et des envies, forcément. ‘’Chaque match a son histoire, sa vérité. J’aime ces confrontations. Elles doivent être faites dans le respect. Quelque part, le goût de la compétition est aussi là. C’est pareil quand l’équipe nationale du Sénégal va jouer contre le Mali. C’est la même chose quand Génération Foot va accueillir Dakar Sacré-Cœur ou Diambars’’, a déclaré Olivier Perrin. Le coach de Génération Foot n’a pas caché ses ambitions. Au contraire, il a affiché son plaisir à ‘’gagner ce genre de match’’.

Par contre, son compatriote envisage ce duel avec modération. ‘’On se connait un peu. On a toujours des échanges cordiaux. Il a beaucoup plus d’expérience que moi au Sénégal avec l’académie Génération Foot. Je suis un jeune Sénégalais, puisque je suis arrivé l’année dernière. Il a une connaissance, certainement plus approfondie que la mienne. Je le félicite pour sa place. Lui ou son staff et les différents staffs de Génération Foot travaillent très bien’’, a déclaré David Laubertie.

LOUIS GEORGES DIATTA