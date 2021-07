Trois clubs, Cneps, AS Douanes et Ndiambour, ont assuré leur maintien en Ligue 1, grâce à leur victoire, hier, à l’occasion de la 25e journée. Un seul ticket reste à pourvoir et sera joué entre Niary Tally, US Gorée et Stade de Mbour, lors de la 26e et dernière journée, ce week-end.

La bataille pour le maintien a été âpre, hier, pour le compte de la 25e et avant-dernière journée de Ligue 1. Trois équipes ont pu décrocher leur ticket pour une place dans l’élite du football sénégalais la saison prochaine. Il s’agit de l’AS Douanes (7e, 30 pts), du Cneps Excellence de Thiès (8e, 29 pts) et du Ndiambour de Louga (10e, 29 pts).

Les Gabelous ont assuré le maintien grâce à leur victoire (0-1) sur le terrain de l’AS Pikine (5e, 40 pts). Quant aux Thiessois, ils ont accueilli et dominé le Jaraaf de Dakar (4e, 41 pts) sur le score de deux buts à un. Ils ont ouvert le score en seconde période par Malang Thiam (56e). Alioune Ba a doublé la marque (72e) avant que Mouhamadou Goudiaby (88e) ne réduise le score (2-1) pour le club de la Médina.

Le Ndiambour de Louga, premier non-relégable avant le début de cette journée, a arraché la victoire (0-1) sur la pelouse du Stade de Mbour (12e, 26 pts). Les Mbourois, première équipe non-relégable, jouent leur survie lors de la dernière journée du championnat.

US Gorée et NGB maintiennent la flamme

Lors de cette avant-dernière journée, l’US Gorée (14e, 24 pts) et Niary Tally (13e, 24 pts) ont tout donné pour conserver leurs chances de maintien en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (9e, 29 pts), les Insulaires ont pris le dessus sur les Académiciens de la Sicap par 3 buts à 1. Alors que le club de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie (NGB) a étrillé Mbour Petite Côte (11e, 28 pts) sur le score de 3 buts à 0. Avec ces résultats, les deux clubs vont se livrer, à distance, à l’ultime bataille pour le dernier ticket comptant pour le maintien dans le championnat d’élite. L’US Gorée va en découdre, à domicile, avec le Stade de Mbour, qui n’a besoin qu’un point pour se maintenir. Pour sa part, Niary Tally effectuera un périlleux déplacement sur le terrain du Jaraaf de Dakar.

En haut du classement, le choc entre le leader Teungueth FC (51 pts), sacré la journée passée, et son dauphin, Génération Foot (2e, 43 pts), s’est soldé par un nul (1-1). L’autre locataire du podium, Diambars, a aussi décroché le point du nul (0-0) à Ziguinchor, face au Casa Sport (6e, 33 pts). Les Académiciens de Déni Birame Ndao et ceux de Saly vont jouer à distance la 2e place qualificative à la Coupe Caf, la saison prochaine. Génération Foot se rend à Louga pour affronter le Ndiambour et Diambars accueille le Cneps Excellence de Thiès.