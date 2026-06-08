Teungueth FC est devenu champion du Sénégal à l’issue de la 30e journée de Ligue 1. Le club de Rufisque a remporté son troisième sacre en s’imposant sur la pelouse de Guédiawaye FC (0-1), ce jeudi 4 juin. EnQuête retrace le parcours des Bleu et Jaune à travers les cinq dates clés qui ont marqué la reconquête du titre.

US Gorée - TFC (0-1, 22 février)

« Je suis venu à Teungueth FC pour gagner. » Malick Daf peut se remémorer cette phrase, qu’il avait prononcée à son arrivée à Rufisque au début de l’exercice 2025-2026, et se dire que la mission a été bien accomplie. Pourtant, la course vers le titre ne s’est pas faite sans embûches. La saison a démarré assez bien. Pendant les trois premières journées, TFC a suivi la cadence dans le peloton de tête en comptant le même nombre de points (7 pts, 1 nul et 2 victoires consécutives) que le leader à l’époque, le Casa Sports. Mais les pensionnaires du stade Ngalandou Diouf ont commencé à marquer le pas, s’enfonçant dans une série de quatre rencontres sans victoire (trois nuls et une défaite). Cette mauvaise passe leur a coûté cinq points de retard sur l’US Gorée, qui s’est installée durablement sur le fauteuil de leader, de la quatrième journée jusqu’à la fin de la phase aller (15e journée). Entretemps, Teungueth a emprunté une trajectoire en dents de scie. Néanmoins, il a pu rester au contact des Insulaires en occupant la 4e place, avec seulement trois points de retard.

Les hommes de Daf ont renoué avec le succès à la 16e journée face à l’US Gorée (0-1), le 22 février 2026. Ce match a marqué un tournant puisqu’il a permis à TFC de monter sur le podium pour la première fois de la saison, à égalité de points avec Gorée (27 pts). Son voisin Ajel avait aussi marqué un grand coup en se hissant à la première place grâce à sa victoire contre la Sonacos (1-0).

TFC - HLM (1-0, 25 avril)

Malgré la défaite contre Génération Foot (1-0, 18e j), Teungueth FC s’est accroché à la troisième place. N’ayant jamais quitté le podium, il a continué à suivre le peloton de tête. Le 25 avril 2026, TFC reçoit l’ASC HLM et obtient sa première victoire depuis trois matchs. Profitant d’un nul de Gorée à Ziguinchor face au Casa, l’équipe rufisquoise s’empare de la deuxième place et devient le dauphin de l’Ajel. Comptant seulement deux longueurs de retard sur celle-ci, l’objectif de jouer le titre devient réalisable.

TFC - Ajel (0-0, 10 mai)

La 25e journée marque le début de la course-poursuite au sommet de la Ligue 1 entre clubs de Rufisque. TFC accroche un point de son déplacement sur la pelouse de l’US Ouakam (0-0), ce qui lui permet de réduire l’écart d’un point avec Ajel, battue à domicile par le Stade de Mbour (0-1). Daf et ses joueurs y croient de plus en plus et maintiennent la pression. La 26e journée, le 10 mai, est marquée par le choc au sommet entre Teungueth FC et Ajel, au stade Ngalandou Diouf. Les deux équipes se quittent dos à dos, mais ce résultat profite plus aux Bleu et Jaune, qui prennent une ascendance psychologique sur leur concurrent.

TFC - Stade de Mbour (2-0, 17 mai)

Au sortir de ce derby rufisquois, Moustapha Gueye et ses coéquipiers sont remontés à bloc. À quatre journées de la fin du championnat, les matchs deviennent cruciaux et chaque point perdu peut être fatal. Teungueth FC peut compter sur son expérience et l’expertise de son entraîneur dans les moments décisifs. Il enchaîne deux victoires consécutives importantes, dont celle à domicile contre le Stade de Mbour, le 17 mai, comptant pour la 28e journée. C’est à partir de cette date que Teungueth prend les rênes du championnat, avec deux points d’avance, aux dépens de l’Ajel, qui concède la défaite sur la pelouse de l’US Gorée (2-0).

GFC - TFC (0-1, 4 juin)

Teungueth FC a son destin en main et peut même devenir champion avant le terme s’il s’impose et que son dauphin ne gagne pas. Malheureusement, il est tenu en échec par Dakar Sacré-Cœur (0-0). Ajel en profite pour remettre les pendules à l’heure à la suite de sa victoire devant la Linguère de Saint-Louis (2-1).

L’ultime journée, prévue le jeudi 4 juin, s’annonce épique, chacune des deux équipes comptant 48 points. Teungueth FC doit se déplacer au stade Amadou Barry pour en découdre avec Guédiawaye FC, alors qu’Ajel doit se rendre à Déni Birame Ndao pour défier Génération Foot. Les Rouge et Blanc sont les premiers à prendre une option en ouvrant le score devant les Grenats en première période. Tenu en échec jusqu’à la pause, TFC trouve le chemin des filets au retour des vestiaires. Les deux équipes ayant remporté leur match sur le même score (1-0) et comptant le même nombre de points (51 pts), Teungueth FC est sacré grâce à une différence de buts plus favorable (+15 contre +8 pour Ajel). Il devient ainsi le troisième club à détenir trois titres de champion du Sénégal à l’ère du football professionnel, après Génération Foot et le Jaraaf de Dakar.

LOUIS GEORGES DIATTA