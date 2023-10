Génération Foot va entamer la défense de son titre de champion du Sénégal sur la pelouse du Stade de Mbour. Un adversaire intraitable à domicile, selon le coach Balla Djiba en conférence de presse d’avant-match, hier.

Le championnat de Ligue 1 va démarrer ce week-end. Champion du Sénégal, Génération Foot remet son titre en jeu. Les Académiciens de Déni Birame Ndao vont entamer la défense de leur couronne face au Stade de Mbour. En conférence de presse d’avant-match, hier, l’entraineur de GF assure que son équipe est prête à aller jusqu’au bout de la mission. Pour cela, Balla Djiba espère une bonne entrée en matière de sa formation. ‘’On va remettre notre titre en jeu. On a bien préparé la saison. Pour cette première journée du championnat, il s’agit de bien démarrer la compétition’’.

Les Grenats devront se relever de leur défaite en finale du Trophée des champions face à Teungueth FC (2-1), samedi dernier, pour bien aborder leur première rencontre du championnat. Pour le coach, ce revers ne sera pas une pression pour ses joueurs. ‘’La défaite en finale du Trophée des champions va nous servir de leçon. On va corriger les erreurs’’.

Le coach est conscient de la forteresse que constitue le terrain mbourois pour son équipe. ‘’Nous allons à Mbour où les matchs contre le Stade de Mbour sont âprement disputés, même si le résultat est parfois positif. C’est une équipe sur laquelle je n’ai aucune information. On va y aller pour essayer de faire un bon résultat’’, déclare Balla Djiba.

En six rencontres à Mbour, GF n’a jamais battu le Stade de Mbour (deux victoires pour les Mbourois et quatre nuls).

Comme c’est le cas ces dernières années, Génération Foot va entamer le championnat avec un effectif fortement renouvelé. Le coach Djiba craint d’ailleurs de vivre la même situation qu’en début de saison dernière. Les Académiciens avaient vécu une première moitié de la manche aller très difficile. Après une victoire d’entrée sur la pelouse de l’AS Pikine (0-2), ils ont connu une traversée du désert, avec cinq matchs sans victoire (deux défaites et trois nuls). ‘’Le championnat sera très serré, parce que toutes les autres équipes se sont réorganisées. On craint d’avoir le même scénario que l’année dernière.

La moitié de l’effectif de la saison dernière est partie et là, on a huit joueurs qui sont en sélection U17. Ce sera un peu difficile, mais on va se battre pour garder le cap’’. Le manque d’expérience de ses joueurs est l’autre souci du coach. Mais ce dernier ne compte pas accabler ses poulains. ‘’Ils ne vont pas se mettre de pression. Le discours, c’est qu’ils aillent se faire plaisir, chercher de l’expérience dans la compétition. Après, on sait que ce sera difficile par moments. Quand on a une équipe avec des joueurs très jeunes, il faut s’attendre à ce qu’ils fassent parfois des erreurs. Les cinq premiers matchs, ce sera peut-être très difficile. Après, si la mayonnaise prend, ils peuvent faire mal’’.

Conformément à la mesure prise par la Fédération sénégalaise de football de ne pas homologuer les stades logés dans les centres de formation, Génération Foot devra délocaliser ses matchs à domicile. Une question qui devra être traitée par les administratifs, selon Balla Djiba.

Cependant, le technicien ne cache pas son inquiétude de voir ses joueurs dépaysés loin de leur antre du stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao. ‘’Il y a des administratifs qui sont là pour gérer ces questions. Je suis un technicien, je me focalise sur mon équipe. Je n’ai pas à commenter cette décision, mais quand tu dois sortir de tes bases, c’est un peu difficile avec une équipe aussi jeune. N’empêche, c’est de jeunes Sénégalais qui savent se débrouiller aussi’’.