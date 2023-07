Alors que son livre est paru, il y a à peine deux mois au Sénégal, Samba Ndiaye, l’actuel directeur général des "Grands Trains du Sénégal" (depuis septembre 2020), présent en France dans le cadre de la promotion de son livre « Sénégal : des sillons pour servir », le week-end du 8 et 9 juillet, y a donné un avant goût de son contenu.

Dans un contexte politique marqué par des violences, saccages et pillages, l’ancien directeur général de la Société des Infrastructures de Réparation navale de Dakar (Sirn) (de 2009 à 2020) s'est demandé pourquoi les manifestants s’en sont-ils pris aux biens publics et privés. Il s'est aussi posé la question de savoir pourquoi notre société est si gangrenée par la corruption ? Samba Ndiaye qui voit l’absence de réponses suffisantes des institutions éducatives classiques, telles que l’école, les "daaras" (écoles coraniques), les familles, auxquelles il ajoute le déficit de transmission des valeurs aux enfants devant les armer pour éviter ce type de mauvais comportements, ne prône ni plus, ni moins que l’instauration d’un service civique militaire sur la base du volontariat dans un premier temps, pendant les vacances scolaires.

Selon l’ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis qui sait ce dont il parle pour avoir vécu sous les drapeaux depuis sa tendre enfance, l’on doit apprendre à ces jeunes, ce qu’est le patriotisme, leur transmettre des valeurs pour aimer davantage leur pays et surtout leur apprendre et inculquer le sens du drapeau et de l’hymne national.

Pour la promotion du livre de Samba Ndiaye en France, après le Sénégal, c’est pour dire que dans cet ouvrage, Ndiaye y a livré sa vision des événements importants qui structurent notre pays à travers 8 sillons ou pistes de réflexion.

Une vision qui qui n'est pas sans rapport avec son expérience de ces dernières années au cours desquelles, ses différents postes l’ont mené à une réflexion sur des thèmes aussi importants et impactants que sont l’éducation de la jeunesse, l’apprentissage du civisme, le travail et sa rémunération à travers les fermes agricoles, les infrastructures et les conséquences des inondations, la péréquation financière entre les communes, l’habitat social rural,…

Cette réflexion est d’autant plus ancrée dans la réalité que M Ndiaye a été pendant longtemps un élu de terrain pour le maire de Ndoffane qu’il a été de 2009 à 2022.

C’est donc le pragmatisme et la volonté de servir son pays qui a constitué la trame de ses réflexions ainsi que les débats qui ont suivi son exposé.

Rappelons que Samba Ndiaye, cet ingénieur en génie civile - Option aménagements et constructions hydrauliques, également titulaire d'un Diplôme d'Etudes supérieures d'Administration et de Gestion du CESAG, a passé 17 années à la Senelec. Il a été aussi membre du Parti démocratique sénégalais avant de fonder son actuel mouvement, le Mouvement pour le Développement intégral du Sénégal (Mdis). Il dirige actuellement la société anonyme "Les Grands Trains du Sénégal".NETTALI.COM