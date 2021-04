L'ONG Plan International Sénégal va piloter le Sen-Z-Plan 2021-2023, un projet financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Le Sénégal a bénéficié d'une nouvelle subvention de 11,6 millions de dollars (7,6 milliards F CFA) dans sa croisade contre la tuberculose, le paludisme et la mise en place d’un système de santé résilient et pérenne, à travers le nouveau cycle de modèle de financement (NMF-3) du Fonds mondial.

Plan International Sénégal est le récipiendaire principal (PR) de Sen-Z-Plan 2021-2023. Un projet ficelé de concert avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui, pour la composante communautaire, partage la cartographie de la mise en œuvre des activités avec l’ensemble des parties prenantes pour s’assurer de la transversalité et de l’effectivité du respect des droits humains, des droits des enfants, de l’égalité en faveur des filles, et de l’inclusion des couches vulnérables dans les activités de ladite subvention.

Ce paquet de services de santé communautaires se déroule depuis janvier 2021 sur l’étendue du territoire, à travers les 79 districts, en collaboration avec l’Entente des associations et mouvements de développement (Emad), World Vision, Catholic Relief Services (CRS).

L'atelier de lancement, qui a eu lieu à Dakar, a été présidé par l’instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial et la Direction générale de la santé publique. Une occasion d'informer que pendant les trois années, le Fonds mettra aussi à disposition du Sénégal 46 milliards F CFA. Une enveloppe qui ne prend pas en compte la lutte contre la Covid-19.

Pour Kinvi Adodo Amoussou, Directeur-pays de Plan International Sénégal, l'enjeu est de réduire les inégalités liées à la santé, surtout pour les filles et les femmes. Car, même si le gouvernement a fait des efforts, des défis demeurent. Et dans ce contexte de Covid-19, l'intégration des organisations de la société civile permettra d'atteindre les objectifs.

Selon le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT), en 2020, 11 525 hommes et femmes ont été orientés dans les structures communautaires dont 1 033 sont des enfants âgés de moins de 15 ans, parmi lesquels 510 sont des filles. Les interventions communautaires ont contribué à diagnostiquer 2 203 cas sur 2 769 attendus.

La nouvelle subvention va donc renforcer les connaissances sur le dispositif institutionnel du PR/SR (principal récipiendaire et du sous-récipiendaire) pour une meilleure distribution des rôles et des responsabilités. "Nous croyons que les informations aux services de santé en place, doivent être communiquées de manière claire et transparente, afin de réduire les inégalités sociales et d’atteindre les enfants, en particulier les filles, les jeunes, les jeunes femmes et les hommes les plus marginalisés de la société", a assuré le chef de projet, le docteur Astou Fall.

