Après plusieurs reports, le choc tant attendu entre Reug Reug et Boy Niang 2 a finalement tenu toutes ses promesses. Devant des milliers de spectateurs réunis ce dimanche à l’Arène nationale de Pikine, le lutteur de Thiaroye-sur-Mer s’est imposé avec autorité au terme d’un combat intense de huit minutes. Très attendu par les amateurs de lutte avec frappe, ce duel opposait deux des principales figures de l’arène sénégalaise. Dès l’entame, les deux adversaires ont privilégié la prudence, chacun cherchant à imposer sa stratégie et à exploiter les failles de son vis-à-vis.

Au fil des échanges, Reug Reug a progressivement pris l’ascendant grâce à une meilleure maîtrise des phases de lutte. Plus entreprenant et physiquement dominateur, le pensionnaire de Thiaroye a fini par faire la différence face à Boy Niang 2, décrochant ainsi une victoire de prestige.

Ce succès marque le retour victorieux d'Oumar Kane, dit Reug Reug, dans l’arène après près de deux années d’absence. Son dernier combat en lutte avec frappe remontait au 24 décembre 2023, lorsqu’il avait battu Bombardier.

Cette victoire intervient également vingt jours après la perte de sa ceinture de champion du monde des poids lourds de One Championship, offrant ainsi à la « Foudre de Thiaroye » une occasion de rebondir devant son public.

Avec ce nouveau succès, Reug Reug porte son bilan à seize victoires pour une seule défaite en carrière. Il consolide par la même occasion sa place parmi les ténors de la lutte sénégalaise et relance les spéculations sur ses prochaines affiches.

Pour Boy Niang 2, en revanche, le revers est lourd de conséquences. Le fils de De Gaulle enregistre sa sixième défaite en carrière, la deuxième consécutive après celle subie face à Modou Lô en janvier 2024. Un résultat qui pourrait freiner ses ambitions de reconquête du sommet de l’arène.

Ayant mobilisé un important dispositif sécuritaire, cette affiche figure parmi les événements majeurs de la saison de lutte avec frappe et confirme l’engouement intact du public sénégalais pour les grands combats.