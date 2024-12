Médias - Santé

Venu représenter le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) lors des Awards du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen), Amadou Kanouté dit connaître le rôle important que les médias jouent dans la sensibilisation et la promotion de la santé. À travers le programme One Health, il a été abordé une variété de thématiques liées notamment au traitement de l'information dans le contexte de la Covid-19.

‘’Dans nos ateliers avec les journalistes en santé, dans le cadre de l'approche One Health, il était à beaucoup question des rapports que ces derniers doivent entretenir avec les porte-paroles du gouvernement, en temps de crise notamment. Il faut le rappeler, les journalistes et les techniciens des médias ont aussi une mission de service public et une fonction sociale qui doivent être mises en avant pour prévenir les crises ou aider les populations à prendre des décisions éclairées pour se protéger quand éclatent ces crises. Elles peuvent se manifester, ces crises, sous forme de catastrophes naturelles ou de pandémies comme nous l'avons vécu avec la Covid-19.

Elles peuvent être aussi politiques ou sociales. Quelle que soit la nature de ces crises, le journaliste, tout en restant intransigeant sur les exigences de sa profession, doit tout aussi faire preuve d'empathie, avoir le sens des responsabilités et proposer au public des contenus éthiques et de qualité’, a confié M. Kanouté.