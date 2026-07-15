Les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) ont démarré ce mardi dans de bonnes conditions. À la mi-journée, aucun incident majeur n’avait été signalé et le taux de présence des candidats était estimé à près de 97 %, selon Gana Sène, inspecteur d’académie de Thiès.

L’Académie de Thiès, qui couvre les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane, enregistre 202 jurys répartis dans 168 centres d’examen, dans le cadre des épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). « L’examen est bien lancé au niveau de toute l’académie. Aussi bien à Thiès qu’à Mbour et Tivaouane, il se déroule normalement et aucun incident majeur ne nous a été signalé », a déclaré Gana Sène, inspecteur d’académie de Thiès.

Il a précisé que les statistiques définitives étaient attendues dans l’après-midi, tout en soulignant que les premières remontées faisaient état d’un taux de présence « satisfaisant », avoisinant les 97 %.

Une digitalisation renforcée

Gana Sène s’est également félicité des avancées enregistrées dans la digitalisation des examens nationaux, mise en œuvre par la Direction des examens et concours du ministère de l’Éducation nationale. Après le CFEE et le baccalauréat, le BFEM bénéficie désormais d’un processus entièrement numérisé. La principale innovation de cette session est la possibilité offerte aux candidats de consulter leurs résultats grâce à un code QR, sans avoir à se déplacer dans les centres d’examen.

Selon Gana Sène, cette mesure permettra de réduire les attroupements au moment de la proclamation des résultats, mais aussi d’atténuer le stress des candidats et de leurs familles. Il a également indiqué que tous les présidents de jury travaillent désormais avec un équipement informatique, ce qui améliore la fiabilité du traitement des données et accélère la publication des résultats.

Interrogé sur les résultats des examens déjà organisés cette année, Gana Sène a mis en avant la progression enregistrée par l’Académie de Thiès. Au CFEE, le taux de réussite est passé d’environ 72 % à plus de 90 %, soit une hausse de plus de vingt points.

Les résultats du baccalauréat affichent également une nette amélioration. Le taux de réussite est passé de 48,30 % en 2025 à 56,65 % en 2026, représentant un gain de 8,35 points de pourcentage. L’académie a enregistré 2 033 mentions, dont 34 mentions Très Bien, 304 mentions Bien et 1 695 mentions Assez Bien. Gana Sène a souligné que 55 % de ces mentions ont été obtenues par des filles, un indicateur qu’il juge particulièrement encourageant. Il a également relevé que les performances de l’Académie de Thiès dépassent la moyenne nationale.

Pour Gana Sène, ces résultats sont le fruit de la forte mobilisation des enseignants, des chefs d’établissement et des inspecteurs, qui ont mis en place des dispositifs de remédiation et d’accompagnement pédagogique afin de préparer les élèves malgré les perturbations qu’a connues le système éducatif.

Fort de cette dynamique, l’inspecteur d’académie de Thiès espère voir le BFEM confirmer cette progression. Après un taux de réussite de 72 % enregistré lors de la précédente session, l’académie ambitionne de gagner entre trois et quatre points supplémentaires cette année.

Ndeye Diallo (Thiès)