Opération combinée à Dakar

Pour lutter contre l’insécurité sous toutes ses formes au niveau de la région de Dakar, la police et la gendarmerie ont effectué une opération de sécurisation combinée durant la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Ladite opération, selon nos sources, a mobilisé 840 éléments, dont 499 policiers et 350 éléments de la gendarmerie. Elle a aussi mobilisé 76 véhicules de la police et 23 autres de la gendarmerie.

Le bilan de l’opération, renseignent nos sources, fait état de 231 personnes interpellées, dont 130 pour vérification d’identité, 21 pour ivresse publique et manifeste, 22 pour nécessité d’enquête et 16 pour vagabondage.

Mais aussi d’un cas de coups et blessures volontaires, de 3 cas d’offre et cession de chanvre indien (100 g), d’un cas d’acte contre nature sur un déficient, d’un cas d’abus de confiance, d’un cas de menace de mort et d’injure publique, d’un cas de détention et usage de produit cellulosique, d’un cas de vol, ainsi que d’un cas de vol commis la nuit avec usage de moyen roulant.

Treize autres ont été interpellées pour détention et usage successifs de drogue Kush (04 képas), détention de haschich (07 boules), détention et usage de chanvre indien (08 cornets), détention et trafic d’ecstasy (11 plaquettes et 01 joint), détention de produits cellulosiques et détention d’armes blanches. D’après nos interlocuteurs, 382 pièces ont été saisies pour diverses infractions au code de la route, 32 véhicules immobilisés et 61 motos immobilisées.