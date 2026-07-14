Face aux effets grandissants du changement climatique dans la région de Fatick, l'organisation Citoyens actifs pour la justice sociale (Cajust) a réuni, durant deux jours, des journalistes autour des enjeux de la transition énergétique et de la justice climatique. L'objectif : renforcer la qualité de la couverture médiatique sur un sujet encore peu traité dans les médias sénégalais.

Hausse des températures, montée du niveau de la mer, érosion côtière, salinisation des terres, recul des surfaces agricoles, dégradation des écosystèmes marins ou encore dérèglement de la pluviométrie : la région de Fatick figure parmi les territoires les plus vulnérables aux effets du changement climatique. À ces défis environnementaux s'ajoute désormais l'exploitation du champ pétrolier de Sangomar, qui expose davantage cette zone côtière aux enjeux liés à la transition énergétique. C'est dans ce contexte que l'organisation Citoyens actifs pour la justice sociale (Cajust) a organisé, durant deux jours à la Résidence du Sine, une session de formation destinée aux journalistes de la région afin de renforcer leurs compétences dans le traitement médiatique du changement climatique et de la transition énergétique.

Selon Boubacar Seydi, chargé de programme Justice climatique à Cajust, le choix de Fatick ne relève pas du hasard. La région, qui englobe les îles du Saloum, cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité liés aux dérèglements climatiques. L'exploitation du pétrole à Sangomar accentue encore les enjeux environnementaux et énergétiques auxquels elle est confrontée. Pour les organisateurs, il est indispensable que les médias locaux disposent des connaissances nécessaires pour expliquer ces phénomènes aux populations et accompagner les débats sur les politiques publiques en matière de climat.

Présent parmi les panélistes, Kader Diop, conseiller technique du directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables (Aner), a insisté sur le rôle stratégique des journalistes dans la sensibilisation des populations. Selon lui, la réussite des engagements du Sénégal en faveur de la transition énergétique passe aussi par une meilleure vulgarisation des politiques publiques visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à promouvoir les énergies renouvelables. « Les journalistes constituent des relais essentiels pour expliquer les enjeux du changement climatique et informer les populations sur les actions à mener », a-t-il souligné, estimant qu'ils doivent être davantage outillés pour remplir cette mission.

Les chiffres présentés par Alexandre Lette, directeur exécutif de Teranga Lab, témoignent du faible traitement médiatique de ces questions. S'appuyant sur une étude réalisée avec Africa Climate Insight, il indique que, dans les pays du Sahel, moins de 1 % des 7 800 médias analysés publient des contenus consacrés à la transition énergétique. Au Sénégal, la situation est encore plus préoccupante. Sur plus de 3 283 médias écrits et en ligne étudiés, moins de 0,5 % abordent les questions liées au changement climatique ou à la transition énergétique. Selon lui, les médias privilégient généralement les sujets politiques, judiciaires, économiques ou sportifs, reléguant les enjeux climatiques au second plan. Lorsqu'ils sont traités, c'est souvent à travers leurs conséquences immédiates ,inondations, sécheresse ou érosion, plutôt que sous l'angle de leurs causes, des politiques d'adaptation ou des solutions envisageables.

Au cours de cette formation, les journalistes ont été initiés aux concepts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ainsi qu'aux enjeux de la transition vers une énergie plus propre. Le village de Mbassis, dans le département de Foundiougne, a notamment été présenté comme une expérience pilote illustrant les possibilités offertes par les énergies renouvelables. Les participants ont toutefois souligné les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier. Ils évoquent notamment le manque de données fiables, la difficulté d'accéder aux experts techniques, souvent basés hors de la région, ainsi que l'insuffisance de ressources documentaires sur ces questions.

Pour les organisateurs, un changement d'approche s'impose afin de permettre aux médias de mieux accompagner les changements de comportement, de vulgariser les politiques climatiques du Sénégal et d'informer davantage sur les mécanismes de financement de l'action climatique. Au terme des échanges, une conviction s'est dégagée : face à l'urgence climatique, les journalistes ont un rôle déterminant à jouer pour rendre ces enjeux plus accessibles aux populations et contribuer à une meilleure compréhension des défis de la transition énergétique.

Ousmane Thiam (Fatick)