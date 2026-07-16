État civil des enfants

L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) et l'Agence nationale de l'État civil (ANEC) ont signé, hier, une convention de partenariat visant à renforcer l'enregistrement des enfants à l'état civil. À cette occasion, la directrice générale de l'ANPECTP, Yaye Khadidiatou D. Diallo, a dressé un constat préoccupant. En 2025, sur les 186 744 enfants accueillis dans les structures de développement intégré de la petite enfance (DIPE), 110 148 seulement disposaient d'un acte d'état civil, soit 58,98 % des effectifs.

Selon elle, cette convention traduit la volonté commune des deux institutions de développer une action « concertée, harmonisée et durable » afin d'améliorer l'accès des enfants à l'état civil. Le partenariat prévoit notamment le renforcement des campagnes de sensibilisation auprès des familles, la facilitation de l'enregistrement des enfants dans les plateformes de développement intégré de la petite enfance ainsi que dans le cadre du Programme de parrainage des bébés.

Il est également prévu d'organiser conjointement des audiences foraines et des campagnes d'enrôlement avec l'appui des conseillères familiales et des relais communautaires. La convention prévoit enfin le renforcement des capacités des acteurs de terrain et la mise en place d'un mécanisme de suivi des actions engagées afin d'améliorer durablement le taux d'enregistrement des enfants à l'état civil.