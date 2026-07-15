Mission parlementaire sur les universités publiques

La Mission d'information parlementaire chargée d'examiner la situation d'instabilité dans les universités publiques sénégalaises a poursuivi ses travaux, lundi, avec l'audition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Les députés ont interrogé le ministre sur la gestion sécuritaire des tensions observées ces dernières années dans les campus universitaires. Les échanges ont notamment porté sur les conditions d'intervention des forces de défense et de sécurité, les dispositifs de maintien de l'ordre, la protection des personnes et des infrastructures universitaires ainsi que le respect des franchises universitaires.

Les discussions ont également abordé les mécanismes de prévention des crises et les mesures mises en œuvre pour anticiper les violences. Les parlementaires se sont intéressés à la coordination entre les autorités administratives, les responsables universitaires et les services de sécurité, ainsi qu'aux stratégies de désescalade susceptibles de limiter les affrontements sur les campus.

Cette audition s'inscrit dans le cadre des travaux de la Mission d'information parlementaire, mise en place pour établir un état des lieux des facteurs d'instabilité dans les universités publiques. Les députés entendent analyser les responsabilités des différents acteurs, relever les insuffisances des dispositifs de prévention et de gestion des crises et formuler des recommandations destinées à renforcer la sécurité des campus tout en préservant les libertés académiques et le fonctionnement normal des établissements d'enseignement supérieur.