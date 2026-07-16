À l'occasion d'un atelier dédié à la gestion des fréquences radioélectriques, des numéros MMSI (Maritime Mobile Service Identity) et des indicatifs d'appel, le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Dahirou Thiam, a insisté sur le rôle essentiel des communications radio dans la sécurité en mer. Selon lui, les fréquences radioélectriques constituent des ressources stratégiques dont la gestion rigoureuse est indispensable pour assurer la continuité des communications maritimes.

Il a souligné qu'une utilisation conforme de ces fréquences permet de prévenir les interférences, de garantir des échanges fiables entre les acteurs du secteur et de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Le directeur général de l'ARTP a également rappelé l'importance des numéros MMSI, qui permettent d'identifier rapidement les navires et d'accéder aux informations relatives à leur équipement et à leur équipage, renforçant ainsi les dispositifs de sécurité maritime.

La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes (Anam), Bécaye Diop. Les deux responsables ont profité de l'occasion pour renouveler la convention de partenariat liant leurs institutions. À travers ce nouvel engagement, l'ARTP et l'Anam entendent consolider leur coopération afin de mieux répondre aux défis liés à l'évolution des technologies et des usages numériques dans le domaine maritime. Les deux institutions affirment ainsi leur volonté de mettre en place un cadre de gouvernance moderne et performant, au service du renforcement de la sécurité maritime et de la protection des personnes et des biens en mer au Sénégal.