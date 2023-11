Maggy Mamy, également connue sous son vrai nom Madjiguene Kane, est une slameuse passionnée par les mots. Malgré des débuts difficiles, elle a réussi à laisser une empreinte indélébile. Elle a publié une trilogie intitulée "Elle.s" dans laquelle elle lance un appel fort pour mettre fin aux violences et aux discriminations sexistes. Selon elle, ses textes sont une contribution essentielle à l'évolution des mentalités.

Madjiguene Kane, connue sous le nom de Maggy Mamy, a toujours été passionnée par les mots depuis son enfance. Ce qui l'a d'abord menée à la poésie, puis vers le slam. En tant que journaliste, elle a eu l'occasion de découvrir le slam en 2018, lors d'une performance d'Arc-en-ciel Slam à Blaise Senghor. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que cet art était, à ses yeux, le moyen idéal de partager ses pensées et émotions avec le public, en utilisant sa voix et ses mots.

Son nom d'artiste est une combinaison de surnoms qui lui sont chers. En effet, "Maggy" est un diminutif de "Madjiguene", un surnom donné par des amis étudiants. "Mamy" est un surnom qu'elle a toujours porté en raison de son nom de famille et de l'influence de sa grand-mère.

L'artiste a donc décidé de fusionner ces deux surnoms pour créer son nom de scène qui, selon elle, résonne avec son identité personnelle.

Parlant de ses débuts dans le slam, elle partage : "Mes premiers pas dans cet art ont été ceux d'un novice typique, marqués par la peur de la critique, le stress de parler en public et bien d'autres appréhensions. Cependant, la communauté du slam s'est révélée incroyablement accueillante, avec des slameurs chevronnés qui m'ont guidée et ont facilité mes premiers pas".

Au fil du temps, elle a su laisser son empreinte. En fait, elle vient de réaliser une œuvre grandiose. Il s'agit d'une trilogie intitulée "Elle.s", composée de trois titres de slam. La slameuse affirme que cette œuvre explore des thèmes profonds et émotionnels tels que le viol, la santé mentale, les plafonds de verre, la mutilation génitale, le cancer et d'autres traumatismes vécus par les femmes au quotidien.

Selon elle, cette trilogie agit à la fois comme une forme de thérapie et comme une mise en lumière des maux cachés de notre société, souvent encline à garder le silence face à ses problèmes. Elle considère ses textes comme un appel à agir, une invitation à mettre fin aux violences et aux discriminations sexistes, et elle les perçoit comme sa contribution à l'évolution des mentalités.

Interrogée sur le choix d'une trilogie, Maggy Mamy explique que bien que le format de la trilogie soit généralement associé à la littérature, elle a opté pour celui-ci afin d'explorer en profondeur les multiples défis auxquels les femmes sont confrontées.

Selon elle, un seul titre ne serait pas suffisant pour rendre justice à la complexité de ces problèmes.

Elle exprime un vif intérêt pour le bien-être des femmes, affirmant que leur cause est également la sienne. Elle croit fermement que pour avoir un impact sur autrui, il est essentiel de soutenir d'abord sa propre communauté.

Ayant malheureusement perdu des êtres chers des suites du cancer, elle est consciente des difficultés d'accès aux soins et des coûts élevés associés à cette maladie.

Ces expériences personnelles l'ont incitée à s'impliquer activement dans l'aide aux femmes touchées par le cancer, sous toutes ses formes. De même, elle reconnaît l'importance cruciale de la santé mentale pour le bien-être des femmes et est déterminée à briser le tabou qui l'entoure.

Pour Maggy Mamy, le slam est un moyen de sensibiliser et de promouvoir la compréhension, la compassion et l'action en faveur d'un changement positif sur ces questions.

L'implication de l'artiste dans la lutte contre le cancer du sein et la prise en charge de la santé mentale est clairement visible. En partenariat avec l'association Talk to Me, l'Association pour la solution contre le cancer et l'Association des élèves et étudiants de Yoff, elle a récemment organisé un événement dédié à ces deux maladies.

