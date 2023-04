Hier, la mairie de Tambacounda a réceptionné quatre salles de classe entièrement construites et équipées par son partenaire l’ONG Mama Africa.

Le maire de la commune de Tambacounda, Pape Banda Dièye, a procédé, hier, à la réception de quatre nouvelles salles de classe. Deux à l’école Saré Modou et les deux autres à l’école Gourél Hamath. Comme annoncé lors de la pose de la première pierre, ces classes sont construites et équipées.

En effet, elles sont toutes carrelées et équipées en tables-bancs et meubles bureautiques. Du matériel pédagogique pour les maitres a été mis à la disposition des enseignants détenteurs de ces classes. Il s’agit de globe, rapporteur, équerre, règle, manuels de maitres, etc. Les populations venues nombreuses assister à la cérémonie ont salué les efforts consentis par le partenaire et la mairie pour mettre à la disposition des populations ces beaux édifices. Selon elles, ces nouvelles salles de classe permettront à coup sûr d’améliorer les conditions d’apprentissage de leurs enfants et par ricochet augmenter le niveau de performance. Les quatre salles sont entièrement construites aux frais du partenaire l’ONG Mama Africa. Ces nouvelles classes offrent un cadre propice où règne la sécurité, l’hygiène, mais également le confort.

Le maire Papa Banda Dièye a salué et remercié le partenaire qui n’a ménagé aucun effort à la réalisation de ces infrastructures. Pour lui, au vu des réalisations, ce dernier a respecté tous ces engagements. Néanmoins, il lance un autre appel à l’ONG : ‘’La commune de Tamba, par ma voix, vous tend la main pour d’autres domaines de coopération comme le projet de centre d’accueil pour les enfants vulnérables’’, dit-il. Selon l’édile, cette structure est devenue une nécessité et une urgence dans la localité, du fait du caractère frontalier de la ville.

Pour le premier magistrat de la commune, malgré les efforts consentis dans l’éducation, l’institution qu’il dirige ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle veut, à moyen terme, construire 20 salles de classe et quatre murs de clôture.

Après avoir demandé à la communauté éducative de prendre soin des outils mis à sa disposition, le maire, dans le cadre du programme communal d’environnement appelé ‘’Tamba ville verte’’, a exhorté les enseignants, élèves et parents d’élèves à planter beaucoup d’arbres, afin que la canicule soit un mauvais souvenir dans la localité.

La présidente de l’ONG Mama Africa, Rosa Maria Morales a, elle, salué les efforts dans le respect des délais. Elle a également magnifié son partenariat avec la mairie de Tamba qui, selon elle, a tenu tous ses engagements.

Le préfet Mame Less Cabou, qui a présidé la cérémonie, n’a pas manqué à son tour de remercier l’ONG Mama Africa à travers sa présidente. Pour lui, qui investit pour l’éducation, œuvre pour l’avenir. Aux élèves, il les invite à travailler à l’école. S’agissant des parents d’élèves, il leur demande de mieux encadrer leurs enfants, afin de les mettre dans des conditions de réussite.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)