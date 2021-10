L’affaire de la tentative de meurtre sur le guide spirituel des Thiantacounes continue de faire parler dans la capitale de la Petite Côte. En effet, après deux intrusions chez Sokhna Aida Diallo, la veille et la nuit du Gamou, les Thiantacounes sont maintenant convaincus que les menaces de mort reçues par leur marabout vont être mises à exécution, si on n’y prend pas garde. L’affaire a été portée devant la justice et la plaignante a été entendue hier par les gendarmes de la compagnie de Mbour.

Du nouveau dans le dossier Sokhna Aida Diallo. En effet, le guide des Thiantacounes a été auditionné hier à la compagnie de la gendarmerie nationale de Mbour.

Selon Maitre Khoureïchy Ba, des éléments de preuve ont été versés dans le dossier, hier. ‘’Nous avons livré le contenu de nos preuves ; nous avons apporté des preuves, nous avons déposé une plainte vendredi entre les mains de Monsieur le Procureur de la République qui suit d’ores et déjà cette enquête, parce qu’il était en relation avec les enquêteurs. Il faut considérer qu'il est le directeur de l'enquête. Nous avons saisi en haut lieu le gouvernement, parce que la tâche d'un gouvernement, c'est de faire de sorte que les gens vivant tranquillement continuent ainsi d'assurer la sécurité des citoyens comme il se doit, pour éviter une récidive tout à fait possible’’, a expliqué l’avocat.

Ils en étaient là hier, ‘’en attendant que les dames Bator et Adja soient entendues à leur tour, ainsi que les jeunes Saliou Thioune et Aïnina par qui la providence est passée pour éviter une tragédie’’.

Maitre Khoureïchy Ba faisait face à la presse, hier, dans la résidence Mame Bambi, après l’audition de sa cliente. Une audition qui a tenu en haleine la ville de Mbour qui a vu un long cortège accompagner Sokhna Aida Diallo à l’aller comme au retour de son audition. C’est pendant à peu près deux tours d’horloge que les hommes en bleu ont interrogé Sokhna Aida Diallo avant de la libérer devant ses disciples qui sont venus subitement prendre d’assaut la devanture de la compagnie pour exprimer leur soutien à leur marabout.

Selon l’avocat, ‘’Mme Aïda Diallo n'a pas cessé d'être l'objet de menaces de mort récurrentes, entre 2019 et 2020. Plainte avait été déposée auprès de la Dic, contre des personnes bien identifiées, dûment définies. Maintenant, c'est aux gendarmes de faire leur travail. A l'issue des délégations qu'ils font respectivement auprès des opérateurs, s'ils s'avèrent que ces mêmes personnes qui ont été dument identifiées et dont on connaît la détermination dans la perpétration du mal, je pense que s'il apparaît qu'il y a des correspondances entre ces mêmes personnes et d'autres personnes, la vérité va jaillir très rapidement’’.

Sur cette lancée, il fait savoir qu’il est convaincu que si les gendarmes usant de leur technologie, de leur expérience en la matière, exploitent comme il se doit les caméras de surveillance, notamment les captures d'écran et les vidéos, cette affaire sera bouclée en un tour de main et dans une semaine au plus tard, toutes les personnes en cause, malgré, le port des cagoules, des gants, etc., seront nettement identifiées et mises hors d'état de nuire.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)