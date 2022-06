Manifestation de Yaw 

Consternation. Le mot est lâché par le chef de l’État. Mais, au-delà de la consternation, un maelstrom de sentiments étreint les cœurs, mêlant incompréhension, sidération, colère et effroi. Et on ose à peine imaginer les sentiments qui animent, en ce moment, les parents des 11 enfants qui viennent de périr dans les flammes de la négligence.