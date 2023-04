Les derniers mots d’ordre des syndicats du G7, à la veille des vacances de Pâques, constituent une pilule difficile à avaler pour le président du mouvement Nafooré Sogui, membre du CPA national du MNER. Habité par un sentiment de profonde indignation, Siré Mamoudou Dia compte rassembler à Ourossogui, dans le courant du mois d’avril, tous les enseignants de la région pour lancer un appel à la désobéissance syndicale.

‘’Aujourd’hui, nous constatons que les secrétaires généraux qui siègent au niveau du G7 ont fini de porter une casquette politique à la place de la casquette syndicale’’. C’est par ces mots dénués de toute ambiguïté que Siré Mamoudou Dia a exprimé sa position par rapport au regain des perturbations scolaires. Sans langue de bois, le président du mouvement politique Nafooré Sogui, enseignant de son état, a condamné le mot d’ordre de grève décrété par les syndicats du G7, après que le Cusems/A, porté par Dame Mbodj a ouvert le bal.

‘’Nous ne pouvons accepter de suivre des destructeurs de l’école en sachant que ce qui devrait être le combat des syndicalistes, c’est la carrière des enseignants. La gestion efficiente de la carrière des enseignants et l’amélioration de leurs conditions de travail, c’est cela le syndicalisme. Aujourd’hui, à la place de ces nobles combats, nos secrétaires généraux nous servent des combats politiques et cela ne peut pas passer’’, tonne ce responsable du top management du Mouvement national des enseignants républicains.

Face à une situation qui risque de se répéter à cause du contexte politique, une assemblée générale regroupant tous les enseignants en service dans la région de Matam va être convoquée, à l’initiative de Siré Mamoudou, pour inciter les enseignants, craie à la main, à ne plus suivre les mots d’ordre de grève décrétés par les syndicats. ‘’Nous allons organiser une assemblée générale à Ourossogui très prochainement, regrouper tous les enseignants de la région de Matam, pour lancer ce mot d’ordre : une désobéissance syndicale. Nous rappelons à l’ordre nos secrétaires généraux pour qu’ils ne suivent pas aveuglément Dame Mbodj, parce que Dame Mbodj, lorsqu’il a été élu, tout le monde a entendu ce qu’il a dit en wolof («douma leene ko moussa yombalal»). Ce sont textuellement les mots qu’il a utilisés. Certes, il a une casquette politique. Tout le monde sait qu’il est un conseiller politique d’Ousmane Sonko, mais l’école sénégalaise est apolitique et ne doit pas être prise en otage’’, rappelle le leader de Nafooré Sogui.

Par ailleurs, les enseignants ‘’apéristes’’ de la 11e région du Sénégal, regroupés autour du MNER, savourent leur récompense pour leur engagement aux côtés du président de l’APR. Particulièrement actifs lors des dernières joutes électorales, ils ont été présentés comme de véritables remparts à l’expansion du Pastef dans les communes comme Ourossogui et Kanel, d’où la promotion décrétée par le président Macky Sall lors du dernier Conseil des ministres. ‘’La promotion des cadres est une réalité dans le MNER (Mouvement national des enseignants républicains). La preuve en est que lors du dernier Conseil des ministres, deux des nôtres ont été promus. Nous avons eu une nomination à Matam et une autre à Kanel. Le surveillant général du lycée de Ourossogui, Madièye Ndiaye, a été promu adjoint au sous-préfet des Almadies, et Thierno Hamidou Sow, le coordinateur départemental de Kanel, a été nommé adjoint au sous-préfet de Goudiry. Donc, nous sommes confiants’’, fait savoir Siré Mamoudou.

Au sujet de l’actualité politique au sein de l’APR, marquée par la nomination de Farba Ngom au poste de chargé de la mobilisation et de l’organisation à l’échelle nationale, l’enseignant républicain de Ourossogui se réjouit sans retenue : ‘’Farba Ngom est l’un des militants les plus méritants de l’APR, pour ne pas dire le plus méritant. Sa nomination est une confirmation de la part du président Macky Sall. Nous savons que lors des tournées présidentielles, tout ce qui est propagande du parti, Farba Ngom était aux premiers rangs.’’ Une nomination aux allures de confirmation du leadership de l’honorable député-maire des Agnam au détriment de son rival Me Malick Sall débarqué du ministère de la Justice.

‘’Nous tendons la main à Me Malick Sall, car l’heure est à l’unité. Nous sommes prêts à l’aider, à l’accompagner, parce que lui aussi travaille pour le président de la République’’, lance le collaborateur de Farba Ngom à Ourossogui.

Djibril Ba