Les Sociétés d’intensification de la production agricole (Sipa) de la région de Matam ont reçu hier des subventions du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.

La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire était à Matam hier où elle a présidé la cérémonie de remise de subventions aux Sociétés d’intensification de la production agricole (Sipa). A cet effet, Victorine Ndèye a exprimé sa satisfaction d’être dans la région de Matam pour célébrer une nouvelle étape du partenariat avec les Sipa.

‘’Ces Sipa ont démontré un engagement extraordinaire, contribuant ainsi à stimuler l'économie locale et à créer des opportunités d'emploi pour nos concitoyens à travers cette nouvelle forme d’entreprendre, cette économie de la poignée de main, l’économie sociale et solidaire. En effet, les Sipa sont un modèle achevé de l'économie sociale et solidaire, en ce sens qu’elle offre à ses coopérateurs, l’accès à un revenu et à un travail décents dans un esprit communautaire’’, a-t-elle expliqué.

Ainsi, a-t-elle ajouté, le ‘’ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, en octroyant ces subventions et à l'apurement des dettes opérateurs, témoigne du soutien inébranlable aux Sipa, et cela conformément aux instructions du Chef de l’État (...), sous la coordination du Premier ministre Amadou Bâ’’.

En effet, une telle initiative permettra aux bénéficiaires, ‘’non seulement de consolider les activités actuelles, mais également d’adresser sereinement les futures campagnes avec cet appui financier. Ce soutien financier, d’un montant total de 210 millions, avec un remboursement de la dette opérateur pour un montant de 90 153 536 Fr CFA et une subvention de 119 864 464 Frs CFA, est un investissement dans la jeunesse et les femmes de cette région, car nous aspirons, comme nous y invite le Chef de l’État, son excellence Macky Sall, promouvoir l'équité, la durabilité et l'inclusion’’.

Par ailleurs, elle a encouragé les bénéficiaires ‘’à travailler sur la nécessaire transition vers les sociétés de coopérative pour libérer l’initiative de l’entreprise sociale et solidaire, celle qui nous permettra un renversement de perspective dans la chaîne de partage de la valeur ajoutée. Il est de l’ambition de son excellence le Président Macky Sall, de bâtir le Sénégal de Tous, le Sénégal pour Tous, à travers l’initiative PSE économie sociale et solidaire, visant à développer les capacités de transformation locale de notre production’’.

‘’Vous représentez le terreau de l’entreprenariat domestique d’où devront germer nos champions de demain : de véritables agro-entrepreneurs, créateurs de richesses inclusives et générateurs d’emplois durables et décents pour le plus grand bonheur des jeunes et des femmes’’, a ajouté Victorine Ndèye. Qui a félicité, en outre, les présidents des SIPA pour leur dévouement et leur travail acharné.