Les jeunes rappeurs Diowizard et Marginal Master du groupe M.A.W-C Squat incarnent la liberté de penser et mettent en avant la spiritualité. Cela s’est fait remarquer dans leur mixtape intitulée ‘’Wakh Fen’’.

Diowizard, de son vrai nom Sadio Badiane, et Marginal Master (Daouda Dièye) sont les deux jeunes rappeurs qui forment désormais le crew M.A.W-C Squad. Ayant vécu des moments douloureux au cours de leur carrière artistique, ces deux jeunes rappeurs sénégalais habitant Grand-Yoff, dans la région de Dakar, incarnent dans leur musique la liberté de penser et la spiritualité. C’est d’ailleurs ce qui explique le nom du groupe : ‘’M.A.W-C’’ (‘’Micro avec des ailes‘’). Il s’agit d’un diminutif de ‘’Mic And Wings Crew’’. Cette appellation renvoie, par analogie, à l’ouverture d’esprit et à la diversité de penser que les membres de ce groupe ont face au microphone.

Par métaphore donc, les jeunes rappeurs se considèrent comme des ‘’anges’’ qui, par le biais du micro, défendent l’intérêt général, mais aussi font rêver.

Diowizard et Marginal Master ont un idéal commun. Tous les deux ont horreur de l'injustice, le manque de liberté, l'intolérance, le mensonge, l’ignorance. ‘’En dehors de la passion, la raison principale pour laquelle nous faisons du rap, c'est le sentiment d’être des missionnaires que nous éprouvons. Car avec le hip-hop, nous avons plus de liberté de véhiculer des messages’’, a dit Diowizard. L’autre particularité qu’ils ont ensemble, c’est qu’ils n’ont pas de limite dans le domaine musical. Leurs idoles au Sénégal sont Gaston Bandi Mic, Thieuf, Daddy Bibson, Maxi Crazy, Daara J, Fou Malade, Simon, Awadi, Xuman. Ils estiment aussi Akon, Eminem, 50 Cent, Ja Rule, Jay-Z, Diam's, Youssoupha, Kery James, Disiz.

Diowizard et Marginal Master ont sorti une mixtape intitulée ‘’Wakh Fen’’. Elle a été enregistrée au label Dabbiz Deugou Music. Dans cette production de 16 titres, on y retrouve une dimension spirituelle, une quête de liberté et le rapport de l’individu avec la société. Les jeunes rappeurs font une projection imaginaire à la vie de l'au-delà et ses surprises (‘’Délou’’- morceau 7). Ils chantent dans ‘’Taarou Kawnou Gui’’ (son 8) la beauté de l'univers comme pour magnifier cette belle création divine et en même temps sensibiliser sur la protection de la nature. Ce morceau a été réalisé avec la collaboration des artistes Sokhna Khady et Deep Dose. ‘’Toub’’ (deuxième morceau) est une invite à la prise de conscience de la soumission de l’homme. Par ricochet, les artistes demandent la clémence du Tout-Puissant, ainsi que le pardon du voisinage.

Comme on peut le constater dans le morceau 4- ‘’Jah Make’’ (Feat avec Karballah-Jah me rue), Diowizard et Marginal Master invitent leurs concitoyens à ne jamais perdre de vue que ‘’Dieu est aux commandes’’. Diowizard et Marginal Master sont convaincus que ‘’tout ce qui arrive dans la vie de l'individu a été tracé auparavant. Dans la même logique, ‘’Timiss’’ (crépuscule) relate le monde des esprits en relevant les croyances mystiques et mystérieuses.

Par ailleurs, Diowizard et Marginal Master célèbrent dans des coutumes léguées par les aînés ‘’Balegui Mongui Am’’. ‘’Ces coutumes ne sont pas perdues. Elles sont incarnées par les générations actuelles qui ont opté garder les bonnes manières’’, a indiqué Marginal Master. Les rappeurs ont aussi rendu un hommage à tous ceux qui se battent corps et âme pour le bonheur de leur famille, à travers ‘’Massa Thiono’’, Feat Gaston. D’où leur cri du cœur ‘’Pour Mouy Ler’’. Pour les artistes, le comportement des membres de la famille et des voisins vis-à-vis de l’individu peuvent avoir un impact considérable. C’est le lieu de parler de la liberté qui n'est pas que physique, mais psychologique. Dans le morceau ‘’Free’’, Diowizard et Marginal Master évoquent des barrières abstraites, à savoir les préjugés, les complexes, le racisme et cette nouvelle forme de colonisation par les réseaux sociaux et les médias, la famille et les dirigeants, en somme la société.

La mixtape ‘’Wakh Fen’’ comporte d’autres titres tels que ‘’Succes’’ (Feat Jsideb), ‘’Sama Bideew’’ et ‘’Weet’’.

Il est important de souligner que M.A.W-C Squad a été créé en 2009 par Diowizard, Paco Disign et Amrou, sous l’initiative d’Agamba Diagne qui était le manager. Ce groupe de rap s’est fait remarquer dès son premier single intitulé ‘’M.A. W-C’’ paru la même année. Car ce morceau a été bien accueilli par le public à Grand-Yoff et les radios urbaines. Cela avait rendu aussitôt le groupe populaire. Mais au fil du temps, Paco Design a quitté le navire et Gaindé Mic et Marginal Master ont rejoint le groupe en 2012. Ce qui amène le groupe M.A.W-C en 2012 à quatre artistes. Ensuite, avec l’avortement du projet de mixtape qui devait sortir en 2015, les deux autres membres (Gaindé Mic et Amrou) ont abandonné. Ainsi, depuis de 2016, le groupe de rap compte officiellement deux membres: Diowizard et Marginal Master. Le manager du groupe depuis 2021 est Mamadou Tété Sané.

