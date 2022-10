Le Mawlid 2022 a vécu. A Tivaouane, des milliers de fidèles sont venus célébrer la nuit marquant la naissance du prophète Mohamed. La cérémonie officielle a réuni autorités religieuses, gouvernementales et politiques. Le message du Khalife général des Tidianes s’est articulé autour de l’éducation et la formation des jeunes, la justice sociale, des conditions sanitaires et agricoles adéquates pour les populations.

La situation des jeunes sénégalais préoccupe le Khalife général des Tidianes. Dans son message délivré par Serigne Makhtar Kébé, le khalife a demandé à l’Etat de travailler à l’éducation et la formation des jeunes. Mais également, à l’éradication du chômage chez ces derniers. Ainsi, Serigne Babacar Sy Mansour s’insurge contre la déperdition de la jeunesse. « Des sachets d’alcool sont vendus à 100 f, dans certains endroits du pays. Et ce sont des jeunes de rien du tout qui les consomment causant ainsi leur perte », se désole le khalife. Qui s’est aussi exprimé sur la crise que traverse le monde et les conséquences qui en découlent.

« Aujourd’hui, le monde est plongé dans des vagues et tournants dangereux, des situations critiques et chaotiques dans lesquelles, le niveau du débat intellectuel, culturel et démocratique est au banc des accusés. Ce qui est la conséquence des phénomènes sociaux très critiques qui nous tiennent en haleine et nous empêchent tous de dormir tranquillement. Et parmi ces phénomènes, l'excès dans toutes ses formes et images qui est le jeu favori de beaucoup de gens. C'est pourquoi, je lance un appel aux tenants des pouvoir exécutif, parlementaire et judiciaire pour davantage de sacrifice, par responsabilité, pour arrêter ces flux de phénomènes et pratiques terribles devenues courantes dans tous les cercles de notre vie personnelle et communautaire », dit-il dans son message.

La violence lors de l’installation de la 14eme Législature n’a pas laissé Serigne Babacar Sy Mansour indiffèrent. Le guide religieux demande aux parlementaires d’être de dignes représentants de la Nation. « Aussi vous rappellerais-je à nos obligations et responsabilités de citoyens de la République que chacun de nous doit respecter pour notre bien et notre salut. Tâchons d'être des citoyens modèles et responsables. Chaque citoyen est libre de dire son opinion sur la gestion des affaires du pays en toute responsabilité et liberté dans le respect strict des lois établies pour tous », ajoute Khalife qui appelle au dialogue pour un environnement de paix.

Soins de santé pour tous

La célébration du gamou a été aussi l’occasion pour Serigne Babacar Sy Mansour de plaider pour l’accès aux soins de santé. « Que des structures de santé soient établies dans tout le pays pour que chaque Sénégalais malade puisse se soigner là où il se trouve. Il ne faut pas que les gens soient obligés d’aller jusqu’à Dakar pour se soigner », estime le Khalife général des Tidiane.

Poursuivant son message, il réclame l’instauration d’une justice sociale dans le pays. « Que celui qui est coupable soit puni et l’innocent libre », déclare le khalife, avant de réclamer de meilleures conditions pour les agriculteurs, à travers l’obtention de l’engrais et de tracteurs.

Le khalife jette aussi un regard critique sur les réseaux sociaux. Il dénonce les insultes et invectives à travers les réseaux sociaux et plaide pour plus de tolérance.

La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Félix Antoine Diome. Il a indiqué que le discours du Khalife épouse parfaitement la vision du président de la République d’où la création d’un ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale.

A la fin du gamou, la brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait son bilan. Selon le lieutenant-colonel Cheikh Tine, la brigade a effectué 50 sorties. Les accidents de la circulation ont fait 142 victimes dont 3 décès.

JEANNE SAGNA (THIES)