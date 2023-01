En manque de temps de jeu à Chelsea, Edouard Mendy est pisté par le Milan AC pour ce mercato d’hiver. Le club rossoneri veut trouver un accord à court terme avec le gardien de Chelsea pour remplacer Mike Maignan éloigné des terrains pour cause de blessure.

La trêve durant la Coupe du Monde n'a rien pu changer. Kepa demeure le premier choix au poste de gardien dans l’équipe de de Graham Potter. Ayant eu écho du faible temps de jeu de ce gardien de "classe mondiale", certaines écuries essayent d'attirer ce dernier. En effet, Édouard Mendy ne manque pas de prétendants.

En Serie A italienne, notamment où le mercato d’hiver a officiellement ouvert ce lundi 02 janvier, les clubs sont déjà en train de faire des manœuvres pour attirer des joueurs dans le but de renforcer certains secteurs du jeu. Actuel deuxième de Serie A, le Milan AC qui a perdu suite à une blessure son gardien titulaire, Mike Maignan cherche d'arrache-pied un remplaçant au portier français. Ainsi, selon Goal.com, les dirigeants rossoneri tentent de débaucher le champion d'Afrique pour dépanner dans les cages, en attendant peut-être le retour de l'ancien Lillois. Les Milanais ont besoin de ce renfort car ils sont sur plusieurs tableaux, en championnat et en ligue des champions notamment pour ne citer que les plus priorisés. De son côté, Édouard Mendy pourrait bel et bien saisir cette opportunité afin de rebondir et de retrouver pourquoi pas sa sérénité et son impact de ses débuts chez les Blues de Chelsea. Après la France et l'Angleterre, Edou va peut-être encore changer d'air. Et vu sa situation actuelle, il en a bien besoin.

Une place de titulaire perdue en club

Si le gardien sénégalais avait été indispensable lors de ses deux premières années du côté du Stamford Bridge, il a depuis perdu du terrain avec le changement d'entraîneur à la tête du club. Arrivé en remplacement de Thomas Tuchel, Graham Potter a chamboulé la hiérarchie au poste de gardien. Kepa Arrizabalaga est désormais le numéro 1 depuis l'installation du technicien anglais. Ainsi, Mendy se retrouve sur le banc comme lors du match de reprise de la Premier League contre Bournemouth. Et plus récemment contre Nottingham Forest, le portier n'était même pas sur la feuille de match. Toujours est-il que même si le changement de coach a accéléré la "chute" de Mendy, ses performances parfois insuffisantes ont aussi contribué à cette petite révolution au sein du club londonien.

Si la piste Sportiello (gardien de l’Atalanta) est évoquée, à Milan, on veut surtout miser sur un gardien de standard assez élevé pour un contrat à court terme. Ce qui donne un avantage à Edouard Mendy qui peut-être verrait d’un bon œil cet intérêt du champion d’Italie 2022. Toujours est-il qu'un déménagement s'impose presque pour ce cadre de l'équipe nationale du Sénégal pour aller glaner du temps de jeu ailleurs. Autrement, ce manque de régularité pourrait avoir un impact négatif dans la tanière. D'autant plus que le numéro au poste de gardien, en sélection, lui aussi connaît quelques difficultés en club.

Mamadou Diop