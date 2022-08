La décision est passée inaperçue. Par arrêté ministériel pris le 27 juillet dernier par le ministre de I'Économie numérique et des Télécommunications Yankhoba Diattara, l’ingénieur Modou Mamoune Ngom a été nommé Coordonnateur de la très stratégique Unité de coordination et de gestion du Fonds de développement du Service universel des télécommunications (FDSUT).

Modou Mamoune Ngom prend ainsi les rênes de cette structure destinée à favoriser l'accès et au développement des services de communications électroniques dans les zones défavorisées. Ingénieur en télécommunications formé à l’École supérieure en ingénierie des télécommunications de Paris VII, il est titulaire, depuis 2017, d’un Master spécialisé en régulation du numérique, Télécom à ParisTech. Le nouveau boss de FDSUT qui y remplace donc Amadou Manel Fall a eu un Deug en sciences en mathématiques et informatique ; diplôme qu’il a pu décrocher à l’université de Toulouse III.

Modou Mamoune Ngom n’est pas sorti de la cuisse de Jupiter, puisqu’il a déjà une bonne expérience au niveau du ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications où il a été directeur des Télécommunications et chef de Projet du Plan Sénégal émergent (PSE) pour l'économie numérique. Selon des confidences de membres du secteur, il est assez féru en stratégies, politiques, programmes, études, planification et législation dans le domaine des télécommunications, ainsi qu’à leur mise en œuvre. Aussi, hormis le volet élaboration, la veille, le suivi des programmes et plan font-ils partie de ses compétences.

Le nouveau boss de FDSUT est membre du Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), de la Commission consultative de l’International Télécommunications Satellite Organization (ITSO), vice-président du Conseil d’administration de l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (ESMT), entre autres.

L’organisation qu’il est appelé à piloter s’active dans le financement des services de télécommunications accessibles sur l’ensemble du territoire. Elle participe à mettre en place et à maintenir les services de télécommunications d’intérêt public, lorsque ceux-ci ne sont pas financièrement rentables. Le FDSUT se signale aussi dans le financement de l’extension de la desserte téléphonique et de l’Internet aux zones rurales et aux zones démunies, y compris urbaines, lorsque cette extension ne peut se réaliser sans être subventionnée.

Ce sont essentiellement les contributions annuelles des exploitants des réseaux de télécommunications, ainsi que le versement de 5 % de la contrepartie financière issue de l’attribution de licences de télécommunications et des appuis des bailleurs de fonds et partenaires au développement qui permettent au FDSUT de financer ses activités.