La ministre de la Microfinance a révélé, ce samedi, à Ziguinchor, que son département ministériel a injecté, au total, depuis le lancement de la Quinzaine de l’économie sociale et solidaire en novembre 2022, une enveloppe de 692 millions de francs CFA dans la région, afin d’impulser le développement des différents terroirs en partant de leurs spécificités.

C’est après un périple de trois jours dans la région de Ziguinchor, ‘’riche en expériences et en échanges’’, que la ministre de la Microfinance et de l’Économie solidaire et sociale a présidé, ce samedi, la cérémonie de remise de financements et de subventions, par le biais du Fonds national de la microfinance (Fonamif) aux femmes des blocs maraichers des départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor, aux acteurs du quai de pêche de Djimbéring, aux GIE et coopératives de la région. Une cérémonie ‘’grandiose’’ pour ‘’célébrer l’aboutissement de plusieurs initiatives prises’’ depuis son arrivée à la tête du département et qui résultent ‘’d’un partenariat solide entre divers acteurs du développement territorial, l’Administration et le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire’’.

À l’occasion, la ministre a révélé que la région de Ziguinchor a reçu de son département une enveloppe 692 millions F CFA, après le lancement, en novembre 2022, de la Quinzaine de l’économie solidaire et sociale. Ce montant, rappelle-t-elle, fait partie d’un engagement de financement d’un milliard de francs CFA pris en faveur des régions du Sud et du Sud-Est. ‘’À ce titre, je peux valablement dire que nous avons tenu parole dans la région de Ziguinchor et pour toutes les régions du Sud et du Sud-Est. Voici ce que je qualifie de temps de l’action’’, a fait savoir la ministre.

A l’en croire, cette promesse tenue ‘’caractérise le combat gouvernemental. Un gouvernement de combat pour la vie, qui vise l’amélioration du bien-être des populations, contre la vie chère et les chocs exogènes’’.

L’engagement de son ministère prenait en compte une enveloppe de 385 millions, dont 335 millions en subventions et de matériel remis, ce samedi, aux bénéficiaires. En plus des 219 millions du Fonamif pour 6 936 femmes et jeunes qui s’activent dans la transformation de produits divers, de l’agriculture, de l’élevage, du commerce, de la pêche et de l’artisanat. S’y ajoute un montant de 26 millions du Programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal (Promise), entre autres.

‘’Une réponse adaptée à l’inclusion sociale’’

Pour Victorine Ndèye, ces financements et subventions qui, au demeurant, constituent ‘’une réponse adaptée à l’inclusion sociale’’, ne représentent pas seulement des chiffres ou des montants ; ils incarnent des rêves, des histoires et des efforts collectifs déployés par de jeunes et des femmes, des communautés qui aspirent à une vie meilleure. Ils symbolisent la force et la détermination, la volonté d’une autonomisation et de la persévérance face aux défis de l’entrepreneuriat. Après avoir renouvelé sa dévotion à toute la nation sénégalaise, sa profonde gratitude au président Macky Sall et son engagement au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba pour la confiance renouvelée, elle a déclaré que c’est un honneur pour elle en tant que ministre de participer à la création d’emplois et de richesses inclusives à travers des projets et initiatives communautaires porteurs d’espoirs et de progrès pour les communautés des départements de Bignona, d’Oussouye et de Ziguinchor.

Selon elle, chacun des projets et des initiatives communautaires que son département soutient est une brique supplémentaire dans l’œuvre d’édification de ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous. Le Sénégal inclusif, si cher au président Macky Sall. ‘’Qu’il s’agisse des jeunes qui cherchent à développer leurs activités, de la coopérative agricole visant à moderniser ses pratiques ou des groupements qui souhaitent améliorer leurs conditions de travail, chaque pas que nous posons devra nous conduire vers de réelles opportunités d’emplois pour nos jeunes et accélérer la pleine exploitation du potentiel de nos terroirs’’, a expliqué la cheffe du département de la Microfinance qui ‘’croit ferme’’ à l’économie solidaire et sociale non seulement en tant que moyen de stimuler l’activité économique locale, mais aussi en tant que levier pour réduire la pauvreté, renforcer les communautés et encourager l’autonomie des individus.

Toutefois, elle reconnait que le chemin du développement n’est pas sans obstacle. ‘’Je suis consciente des défis qui persistent. Des incertitudes économiques et des barrières structurelles auxquelles bon nombre de nos populations font face. Dès lors, en apportant ces soutiens financiers, je m’inscris dans la matérialisation de l’ambition affirmée du président de la République pour la région et je démontre ainsi mon engagement à travailler à réaliser cette économie de la poignée de main, à surmonter ces obstacles et à créer des conditions favorables pour une autonomisation’’.

Ces fonds, ajoute Mme Ndèye, ne sont pas un don. Il s’agit d’un investissement dans les communautés qui généreront des retombées positives, un pari sur le potentiel de chaque projet, de chaque initiative, de chaque entrepreneur, de chaque groupement, de chaque fédération et de chaque coopérative.

A ce titre, elle estime que Ziguinchor doit reconnaissance et gratitude au président Macky Sall pour la paix recouvrée dans cette région, pour les infrastructures réalisées, dont le marqueur reste sans contexte de la Sénégambie, mais aussi pour les programmes d’électrification des communes avec les dotations en cours de lampadaires solaires qui éclairent Niaguis, Boutoupa-Camaracounda, Nyassia, Adéane, la commune de Ziguinchor et qui annoncent la lumière partout dans la région.

La régularité des vols entre Dakar et le reste du monde, la réhabilitation de l’aéroport de Cap Skirring et de Ziguinchor, les interventions du Puma et du PUDC qui favorisent le retour des populations après quarante ans de conflit, la fibre sociale du président exprimée à travers les bourses de sécurité familiale et la carte d’égalité des chances, les 3FPT, le Fongip, entre autres, font aussi partie des nombreuses réalisations du chef de l’Etat que Mme Ndèye a listées. Lesquelles, avec tant d’autres programmes et initiatives, concourent à l’érection de l’agropole Sud, projet majeur qui offrira aux femmes et aux jeunes des milliers d’emplois dans la région de Ziguinchor.

