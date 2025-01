Mission Banque mondiale

Dans une note d’information reçue hier à ‘’EnQuête’’, il est indiqué que ‘’la Banque mondiale est actuellement en mission au Sénégal pour présenter son projet P4R (Programme-for-Results), un instrument de financement axé sur l'atteinte des résultats dans les domaines de la finance publique, de la gouvernance et de la digitalisation. Cette mission, coordonnée par le ministère des Finances, s'inscrit dans une dynamique de renforcement des réformes institutionnelles et d'optimisation des investissements stratégiques’’.

Il est ajouté que ‘’le ministère a profité de cette occasion pour rappeler l’importance d’une collaboration étroite et alignée sur les orientations stratégiques définies par le président de la République, notamment en ce qui concerne la rationalisation des dépenses publiques et la validation systématique des projets numériques par les autorités compétentes. Cette approche vise à garantir une cohérence globale et à maximiser l’impact des investissements numériques sur le développement durable et inclusif du Sénégal’’.