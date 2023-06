Le Mobile Film Festival Africa a dévoilé son palmarès 2023 à Rabat. Le Sénégal s’est distingué grâce à un personnage de ’’Yakkaru Talibé’’, réalisé par Cheikh Sidath Niang. Abdoul a remporté le prix de la Meilleure interprétation masculine.

L’édition 2023 du Mobile Film Festival Africa s’est déroulée à Rabat, dans le cadre des célébrations du programme ‘’Rabat, capitale africaine de la culture’’. Abdoul, dans le film ‘’Yakkaru Talibé’’ de Cheikh Sidathy Niang, remporte le Prix de l’interprétation masculine. Il gagne ainsi une bourse d’aide à la création de 500 dollars. ‘’Yakkaru Talibé’’ (rêve d’un talibé) raconte la vie d’un petit mendiant qui veut obtenir les mêmes choses que les autres enfants. Le film est accompagné d’une musique de Wasis Diop.

Le réalisateur Cheikh Sidathy Niang, connu sous le pseudonyme de ‘’Daty Niang’’, a partagé sa joie sur son compte Instagram : ‘’De Dakar à Rabat, partir pour représenter notre chère nation. Un champion revient toujours avec un trophée et j’ai eu l’honneur que l’acteur principal de mon film gagne le prix de la Meilleure interprétation masculine’’ a-t-il posté, sans oublier de remercier sa famille et toute l’équipe technique du film.

Le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages fondé en 2005 sur un principe simple : un mobile, une minute, un film. Les valeurs défendues par le festival sont de révéler, soutenir et accompagner les talents de demain du cinéma, en offrant des bourses et un accompagnement permettant aux lauréats du monde entier de tourner un court métrage professionnel.

Le Mobile Film Festival est également 100 % digital, afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs possible. Depuis sa création, le Mobile Film Festival a reçu 6 414 films de 157 pays, plus de 134 millions de vues et a distribué plus de 360 000 euros de bourses aux lauréats.

De plus, une grande visibilité internationale sera assurée sur le terrain tout au long de l’année 2023, à travers notamment des diffusions au sein de festivals de cinéma, des associations, des institutions culturelles et surtout de la mise à disposition de 600 écrans de cinéma dans 31 pays d'Afrique qui projetteront des films de la sélection officielle dans leurs salles. Pour sa deuxième édition panafricaine, le Mobile Film Festival a mis en place des bourses d’aide à la production d’un montant total de 51 000 dollars. Ces bourses permettront aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels et l’accompagnement du Mobile Film Festival.

NDEYE KHOUDIA DIENG(STAGIAIRE)