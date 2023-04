Samedi dernier, la styliste et fondatrice de la marque FrancyTrim, Fatima Zora Daffé Ndour, a présenté sa nouvelle collection Dune. Elle s’est confiée sur sa création et ses inspirations.

C’est autour d’un bon ‘’ndogou’’ que Francy Tim a présenté sa nouvelle collection appelée Dune. Des personnalités de la politique et du showbiz ont répondu à l’invitation de Fatima Zora Daffé Ndour, créatrice et fondatrice de la FrancyTrim, au siège de la marque à la cité Keur Gorgui. FrancyTrim est une entreprise de prêt-à-porter mixte qui conçoit des tenues pour homme et femme.

Fatima Zora explique : ‘’Nous faisons des tenues confortables, élégantes, avec un certain style. Une authenticité africaine. Mais toujours dans des tenues très modernes. FrancyTrim est une marque sénégalaise travaillant avec des artisans sénégalais. C’est du made in Sénégal que nous voulons exporter et j’avais fait le constat que nous avons de très bons artisans, mais ils n’étaient pas structurés, encadrés, accompagnés dans ce qu’ils faisaient, mais que leurs habits n’étaient pas forcément possibles à porter à des occasions de tous les jours. Je voulais apporter cette valeur ajoutée de faire des tenues qui soient sénégalaises, mais qu’on puisse porter au quotidien : des sous-vêtements à la tenue de travail, en passant par les pyjamas.’’

Elle révèle que ce sont les cultures africaines qui l’ont influencée dans ses créations. ‘’C’est la culture qui m’inspire. Je suis issue d’un métissage marocain-malien-sénégalais et ça se reflète dans mes tenues. Tout ce qu’on voit comme paysage, comme tradition, c’est ce que j’essaie de capter et de mettre dans mes tenues’’, explique-t-elle.

Ensuite, la fondatrice de FrancyTrim est revenue sur sa nouvelle collection Dune, en rendant hommage à un de ses collaborateurs. ‘’C’est une collection que j’ai sortie en partenariat avec le restaurant MeloDakar. Je me suis inspirée de la directrice du restaurant pour faire une collection qui lui ressemble. Elle est une femme battante, généreuse. On a tout fait dans la simplicité comme elle. Cette collection est faite de tenues très simples. Il y a la raffinerie dans les tons, dans la couture, dans le style. Elle est adressée uniquement aux femmes. Notre credo est : ‘’Be you, Be Proud, Be FrancyTrim (NDLR : Sois toi, sois fière, sois FrancyTrim).’’

La créatrice a aussi évoqué ses collaborations dans la sous-région et à l’international. Son désir de vendre la création africaine au monde. ‘’Dans la sous-région, confie-t-elle, on s’est associé avec d’autres femmes et on va bientôt ouvrir un concept store à Abidjan. Je participe à des foires, des marchés dans la sous-région. Cependant, je me suis basée personnellement à Dubaï. Je veux profiter de cette opportunité. C’était dans ma vision d’exporter ce que je faisais et le meilleur moyen est d’ouvrir des succursales et, pour le faire, j’ai besoin d’être soutenue pour exporter le made in Sénégal’’.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)