Des femmes de la commune de Ndiaganiao ont bénéficié d’une formation sur les techniques de transformation de l’arachide, a appris l’APS. ‘’C’est une formation importante, car dans notre localité, les produits de base sont l’arachide et les céréales’’, a expliqué le maire Tening Sène. Madame Sène s’exprimait lundi, à l’occasion de la cérémonie de clôture de cette formation destinée aux groupements de Ndiarao, Kouthie, Ndorong et Mbafaye. Elle a déploré le fait que ‘’les cultivatrices d’arachide finissaient par commercialiser à bas prix leurs produits en fin d’hivernage, à cause d’un déficit de formation en gestion et transformation’’.

Ainsi, ‘’grâce à cette formation, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’alphabétisation et d’apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté (PALAM2), elles pourront transformer leurs produits dans des conditions d’hygiène très strictes, les valoriser et gagner plus d’argent’’, a-t-elle dit. Cette formation, qui s’inscrit dans le cadre du PALAM2, intervient dans 16 villages de la commune. Quarante groupements de femmes sont concernés par ces formations. Huit ont déjà bénéficié de matériel de transformation de céréales, de fruits et de légumes. La mairie de Ndiaganiao a appuyé 25 femmes par groupement, en remettant une centaine de kilogrammes d’arachide par personne durant cette formation qui intervient dans 16 villages de la commune.