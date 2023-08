Une table ronde sur le thème "Immigration irrégulière : quels liens avec la situation politique et sociale du pays ?" a été organisée hier par le mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité, sous la direction de Ndongo Ndiaye, candidat à la Présidentielle de 2024. Ce dernier a souligné que ce genre de rencontre renforce le dialogue et permet d'élaborer des stratégies communes pour le bien-être et l'avenir du pays. "La jeunesse, poursuit-il, est le poumon de notre nation. Il est de notre devoir d'écouter, de comprendre et d'agir pour leur offrir un avenir ici, au Sénégal.

L'immigration irrégulière n'est pas le problème, mais le symptôme d'une société en quête de solutions. Ce panel a été diversifié et représentatif. Cette initiative exceptionnelle a mis en lumière la nécessité d'écouter et d'impliquer la jeunesse sénégalaise dans des enjeux cruciaux. Divers experts, représentants de la société civile, médias et jeunes ont participé à une discussion fructueuse et constructive, mettant en relief mon engagement et du mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité envers la jeunesse et l'avenir du Sénégal. La force de cette table ronde a résidé dans son caractère inclusif et participatif, donnant la parole à toutes les sphères de la société.

Ce genre d'initiative s'avère d'une importance capitale pour un Sénégal uni, solidaire et prospère", explique l'ancien conseiller en sport du président Macky Sall. Il souligne avoir organisé ladite rencontre au lieu de continuer à palabrer sur la politique politicienne. Il pense qu’il est important que dans les problématiques qui engagent le pays, qui concernent tous les Sénégalais, on puisse regrouper d’abord les acteurs de la vie politique, de la société civile, les familles, les jeunes, pour qu’on parle d’un problème qui est en train de toucher de plein fouet le pays qu’est l’immigration irrégulière.