Les librairies s’enrichissent d’une nouvelle parution. “Terrorisme, la fin des frontières ? Nouveaux enjeux de la coopération douanière en matière de sécurité au Sahel’’, est le titre du livre que vient de sortir l’inspecteur principal des douanes, Amadou Tidiane Cissé’’. Il est préfacé par le directeur du Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies, Bakary Sambe.

‘’Cet ouvrage de 242 pages, édité par L’Harmattan (juillet 2021), est le fruit de 12 mois de recherches documentaires et d’enquêtes de terrain que j’ai effectués au Mali, afin de mieux appréhender la problématique djihadiste au Sahel, les sources de financement du terrorisme, ainsi que le rôle de l’Administration douanière dans le contrôle des biens stratégiques et dans le démantèlement des trafics illicites, notamment ceux liés aux précurseurs chimiques utilisés comme composants essentiels dans la fabrication des engins explosifs improvisés (EEI), dont se servent les groupes djihadistes dans leurs attaques contre les symboles de l’Etat, les forces de défense et de sécurité, et les populations civiles’’, lit-on dans une note de présentation.

‘’Avec la publication de ce livre, j’espère modestement avoir contribué au décryptage de la menace terroriste au Sahel, mais surtout réussi le pari de vous montrer le positionnement stratégique actuel des services de douane sur les questions d’intérêt sécuritaire, pour lutter plus efficacement contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest’’, écrit son auteur. ‘’Je dédie cet ouvrage à nos frères maliens, nigériens et burkinabé qui paient le plus lourd tribut de ce conflit asymétrique mené dans la région sahélienne depuis 2012. La version anglaise est également disponible en librairie, sous le titre ”Terrorism, Beyond Borders News Challenges for Customs Cooperation on Security in the Sahel’’, informe-t-il.